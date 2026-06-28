Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Un hombre muere apuñalado en el cuello en una calle de La Coruña

La Policía Nacional centra la investigación en un sospechoso con antecedentes por delitos violentos que actuó con el rostro oculto por una gorra y una mascarilla

Un hombre muere apuñalado en el cuello en Os Rosales, en A Coruña

Un hombre muere apuñalado en el cuello en Os Rosales, en A Coruña

Ver galería

Policías nacionales y locales en la zona de Os Rosales, en A Coruña, donde un hombre ha sido apuñalado mortalmente en el cuello. / Carlos Pardellas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ana Carro

A Coruña

Un hombre ha fallecido de una puñalada en el cuello este domingo en el barrio de Os Rosales, en A Coruña. Según fuentes policiales, el varón fue apuñalado en plena calle Manuel Azaña, donde falleció. La Policía Nacional busca a un sospechoso del delito, que en principio trata como un homicidio.

Los hechos ocurrieron sobre las 13.30 horas de este domingo, cuando un varón con gorra y una mascarilla atacó a otro con un arma blanca en el cuello, causándole la muerte.

Policías nacionales y locales en la zona de Os Rosales, en A Coruña, donde un hombre ha sido apuñalado mortalmente en el cuello.

Policías nacionales y locales en la zona de Os Rosales, en A Coruña, donde un hombre ha sido apuñalado mortalmente en el cuello. / Carlos Pardellas

Los investigadores analizan si una cámara instalada por la Policía Local en esta zona de Os Rosales pudo captar el homicidio, indican fuentes conocedoras de las pesquisas. La Policía Nacional trabaja para localizar al sospechoso al que considera autor de la puñalada, que cuenta con antecedentes por delitos violentos.

Hasta el lugar se han desplazado miembros de la Policía Judicial y Científica del Cuerpo Nacional de Policía, acompañados del médico forense, para investigar el suceso. La Policía mantiene la zona acordonada, con presencia tanto de agentes nacionales como locales.

Noticias relacionadas y más

(Noticia en desarrollo)

Fuente: La Opinión A Coruña

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de cuchillos para carne que promete un corte preciso y duradero: disponible por menos de 10 euros
  3. Guillermo Mera, uno de los alumnos excelentes de la PAU de hace 8 años, es hoy físico teórico y trabaja como investigador en Bélgica: 'En el instituto tuve los mejores profesores de mi vida
  4. Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
  5. Cuatro adolescentes de Avilés ultiman los detalles para irse a estudiar a Norteamérica gracias a Amancio Ortega: 'Vamos abiertos a todo
  6. Koldo García, tras la dura condena: 'No sé para qué hubo juicio si la sentencia no refleja nada y me quitan el derecho a recurrir
  7. Un despiste al volante provoca un aparatoso accidente en el centro de Oviedo
  8. Aitana, la 'superestrella' que se corona en Avilés ante 20.000 fans en su noche de cumpleaños

Un muerto y dos heridos atropellados por un camión de basura en Pamplona

Un muerto y dos heridos atropellados por un camión de basura en Pamplona

Un hombre muere apuñalado en el cuello en una calle de La Coruña

Un hombre muere apuñalado en el cuello en una calle de La Coruña

Muere una niña de 4 años ahogada en una piscina particular de Almería

Muere una niña de 4 años ahogada en una piscina particular de Almería

Cuatro muertos y seis heridos en un accidente de tráfico en Castellón con tres vehículos implicados

Cuatro muertos y seis heridos en un accidente de tráfico en Castellón con tres vehículos implicados

Tres fallecidos en Málaga al caer un vehículo por un barranco en la A-7

Tres fallecidos en Málaga al caer un vehículo por un barranco en la A-7

Once muertos al estrellarse una avioneta que iba a realizar prácticas de paracaidismo en el este de Francia

Once muertos al estrellarse una avioneta que iba a realizar prácticas de paracaidismo en el este de Francia

Dos muertos en Barcelona en un choque provocado por un conductor temerario que huía de la policía

Policías salvan la vida a un maltratador que se autolesionó tras agredir a su expareja en Palma

Policías salvan la vida a un maltratador que se autolesionó tras agredir a su expareja en Palma
Tracking Pixel Contents