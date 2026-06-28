Ingresan en prisión los padres de un bebé de tres meses muerto por supuestos malos tratos en Sabadell

Un bebé de tres meses falleció el viernes en el Hospital Parc Taulí de Sabadell (Vallès Occidental) ha consecuencia de unos presuntos malos tratos por parte de sus padres, según han confirmado fuentes de la Conselleria de Salut a EL PERIÓDICO. Los progenitores han ingresado este domingo en prisión. También han sido detenidos otros familiares por la "posible vinculación" a los hechos. Según Salut, el origen de la muerte del menor fueron unas "sacudidas mortales". La investigación está en marcha y no descarta que el pequeño tuviera lesiones más antiguas en las costillas.

Como ha avanzado la periodista Anna Punsí y ha podido confirmar este diario, el suceso se produjo el pasado 24 de junio, día de Sant Joan. Los sanitarios del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) estuvieron practicándole al menor maniobras de reanimación durante 45 minutos. Lograron estabilizarlo mínimamente y lo trasladaron al Parc Taulí. Allí, los sanitarios activaron inmediatamente el protocolo de protección a la infancia al ver signos compatibles con los malos tratos. Finalmente, el pequeño falleció dos días después, el viernes 26 de junio, a las ocho de la mañana. Los padres del menor hacía dos meses que se habían trasladado a Sabadell, procedentes de Zaragoza.

Prisión sin fianza

Según un comunicado del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la magistrada titular de la plaza 3 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sabadell acordó prisión provisional, comunicada y sin fianza para los progenitores del bebé por maltrato habitual con resultado de muerte. Los progenitores estuvieron detenidos y ademanes a disposición. En el trámite de comparecencia solo contestaron a algunas preguntas de sus abogados.

Por su parte, fuentes de Salut aseguran que la conselleria hará un "seguimiento" del caso. Así, la inspección sanitaria del departamento llevará a cabo las actuaciones de oficio necesarias en estos casos, que consisten en la verificación del funcionamiento de los procedimientos y en garantizar la calidad y seguridad en la atención a los niños.

En cuanto a la investigación en marcha por parte de los Mossos d'Esquadra, la Conselleria de Salut está "colaborando" con las "autoridades competentes" y actuando "con la máxima transparencia", garantizando además la "confidencialidad" de los datos clínicos.

Segundo caso de maltrato infantil

El del Parc Taulí es el segundo caso de maltrato infantil en un bebé que se produce en Catalunya y que trasciende mediáticamente a los periodistas en los últimos meses. El 18 de marzo, el Hospital Vall d'Hebron activó el protocolo de maltrato ante el caso de un bebé de seis semanas entonces que fue presuntamente maltratado física y sexualmente por sus progenitores. Por estos hechos, el padre se encuentra en prisión preventiva desde el 20 de marzo y la madre, en libertad provisional. El bebé está con una familia de acogida.

El caso de este menor de Vall d'Hebron fue paradigmático porque el niño había visitado hasta tres hospitales y un CAP los 15 días antes de que el hospital alertara a los Mossos. Según el juez, este menor ya presentaba lesiones "evolutivas", es decir, que venían de lejos, y aunque el niño tenía moratones por todo el cuerpo, incluida la zona genital, y fisuras anales, los médicos que lo visitaron no vieron en ellos indicios de violencia.

Por no haber actuado a tiempo, la Conselleria de Salut decidió abrir un expediente sancionador y multar al Hospital Sant Joan de Déu, Sant Pau y Vall d'Hebron, así como al CAP Roger de Flor. Cada uno tiene una multa de 6.000 euros. A Sant Joan de Déu, Sant Pau y el CAP Roger de Flor, Salut les afea no haber activado el protocolo. Y a Vall d'Hebron, haber mantenido al niño ingresado dos noches con sus padres en la misma habitación y esperar dos días para activarlo. Vall d'Hebron esgrime que, durante esas 48 horas, al menor se le estuvieron haciendo las pruebas pertinentes. Tanto Sant Joan de Déu como Vall d'Hebron presentarán alegaciones a esta multa.

¿Por qué no actuaron a tiempo estos centros? La Conselleria de Salut cree que hubo una "discriminación positiva" por parte de los sanitarios que vieron al menor debido a que, paradójicamente, la madre era enfermera en el Servicio de Traumatología de Vall d'Hebron. Así, se expresaba con lenguaje médico y, en algunos casos, guio ella la exploración médica del menor. Las médicas que vieron a este niño en Vall d'Hebron, especialistas en violencia infantil, declaron como testigos ante el juez y aseguraron que nunca habían visto unas lesiones de tal magnitud en un niño tan pequeño.