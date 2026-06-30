En Plasencia
Muerde y da un cabezazo a dos guardias civiles en un control de tráfico en Extremadura
Los agentes detuvieron al hombre tras intervenirle 360 dosis de cocaína y se ha decretado su ingreso en prisión provisional
Laura Alcázar
Un hombre ha sido detenido por la Guardia Civil después de morder a un agente y propinar un cabezazo a otro durante un control de vehículos establecido en la carretera N-630, en las inmediaciones de Oliva de Plasencia, en Extremadura. Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado su ingreso en prisión provisional.
Los hechos ocurrieron el pasado 25 de junio, cuando varias patrullas participaban en un dispositivo de verificación de vehículos en esta carretera. Los agentes dieron el alto a un turismo cuyo conductor mostró desde el primer momento una actitud nerviosa, lo que motivó una inspección más exhaustiva.
Cocaína
Durante el registro, los guardias civiles localizaron una bolsa de plástico que el hombre trataba de ocultar entre su vestimenta. En su interior había una sustancia blanquecina y compacta que, tras las primeras comprobaciones, fue identificada presuntamente como cocaína. En total, la Guardia Civil intervino 360 dosis.
Fue en ese momento cuando el conductor incrementó su agresividad. Según informa la Guardia Civil, comenzó a empujar a los agentes, desobedeció de forma grave las indicaciones que se le daban y ofreció una fuerte resistencia a la detención, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de otra patrulla.
Finalmente, los agentes lograron reducirlo y detenerlo. Durante el forcejeo, el arrestado llegó a morder a uno de los guardias civiles y a dar un cabezazo a otro, causándoles lesiones.
El detenido, junto con la droga intervenida y las diligencias instruidas, fue puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, y de un delito de atentado contra agentes de la autoridad. Tras su comparecencia, el juez ha ordenado su ingreso en prisión provisional.
Fuente: El Periódico de Extremadura
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