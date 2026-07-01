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Investigación abierta

Amputan una pierna a uno de los pasajeros heridos en el accidente del autobús de Lleida

La conductora da negativo a las pruebas de alcoholemia y drogas

Una grúa retira el autocar accidentado, a 1 de julio de 2026, en Lleida

Una grúa retira el autocar accidentado, a 1 de julio de 2026, en Lleida / Kike Rincón - Europa Press

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Redacción

Barcelona

Veintiún pasajeros que iban en el autobús accidentado este miércoles por la mañana en la Rambla de Ferran de Lleida siguen hospitalizadas en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Cuatro de ellas están ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos, 2 críticas y 2 estables dentro de la gravedad. Una quinta persona que se había previsto que ingresara, no lo ha requerido. Se han operado a los cinco y evolucionan favorablemente

El caso más grave es el de una persona a la que se le ha tenido que amputar una pierna en el accidente. El resto de personas atendidas en el centro, con lesiones traumáticas de diversa consideración, siguen ingresadas pendientes de evolución médica, ha informado el Departament de Salut.

El accidente ha dejado 44 heridos en total, aunque de ellos 21 siguen en el hospital. El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, y el portavoz de la Guardia Urbana han informado que la conductora del bus siniestrado ha dado negativo a las pruebas de alcoholemia y drogas, según han informado esta tarde. El juzgado de guardia de Lleida investiga las causas de este accidente.

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Los agentes examinan y analizan grabaciones del sistema de videovigilancia del lugar de los hechos y toman declaraciones a los testigos. También deben inspeccionar con detalle el tacógrafo del vehículo para determinar cuestiones como la velocidad a la que circulaba el autobús en el momento del accidente. La conductora llevaba poco tiempo llevando la ruta y que estaba contratada por la empresa.

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Fuente: El Periódico

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