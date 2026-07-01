En Camponaraya
Detenido un hombre de 64 años por la muerte de una mujer de 38 en León
Los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis, aunque por el momento descartan que se trate de un caso de violencia machista
EFE
Un hombre de 64 años ha sido detenido por la muerte de una mujer de 38 en Camponaraya (León), según han informado a EFE fuentes de la investigación que mantienen abiertas todas las hipótesis, aunque por el momento descartan que se trate de un caso de violencia machista.
Fue la propia víctima, una mujer prostituida y con problemas de adicción a las drogas, la que llamó pidiendo ayuda a los servicios de Emergencias 112 de Castilla y León sobre las 22:00 horas de este martes y a quienes aseguró que un hombre le había clavado un hacha en la cabeza en el interior de una vivienda en Camponaraya. Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Sacyl, que cuando llegaron encontraron a la mujer ya muerta, así como efectivos de la Guardia Civil que detuvieron al supuesto autor en la vivienda.
El hombre cuenta con antecedentes por violencia machista sobre otra mujer, aunque este caso está inactivo en el sistema VioGén. Por su parte, la víctima había estado en tres ocasiones en ese sistema por malos tratos de otros tres hombres, ninguno de ellos el que supuestamente ha acabado con su vida.
Fuente: El Periódico
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