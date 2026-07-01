Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Cataluña

Muere un hombre que dormía en la playa en Tarragona arrollado por un vehículo de limpieza

El hombre, un sintecho, dormía en la arena tapado con una manta

El conductor del vehículo de limpieza, que dio negativo en la prueba de alcoholemia, no lo vio

Playa de la Arrabassada.

Playa de la Arrabassada. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Tarragona

Un hombre que dormía en la playa de la Arrabassada (Tarragona) murió el pasado domingo tras ser arrollado accidentalmente por un vehículo del servicio municipal de limpieza del litoral, según informan a EFE desde el consistorio.

El suceso ocurrió en torno a las 06:00 horas y, tras el impacto, la víctima fue trasladada al hospital Joan XXIII de Tarragona, donde murió horas más tarde.

Según el ayuntamiento, el hombre, un sintecho, dormía en la arena tapado con una manta y el conductor del vehículo de limpieza, que dio negativo en la prueba de alcoholemia, no lo vio.

Noticias relacionadas

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer los hechos, mientras que el consistorio asegura que analizará lo ocurrido para tomar nuevas medidas de seguridad y evitar casos similares.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los 78 mejores lugares de Asturias (uno por concejo) para observar el histórico eclipse de sol de agosto: 'Estamos en el mejor sitio del mundo para verlo
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tocadiscos que combina sonido de alta calidad y tecnología Bluetooth: con brazo de lectura totalmente automático con función de reproducción y repetición
  3. Fallece el valdesano Nicolás Parrondo García, dueño del popular restaurante Casa Parrondo de Madrid: 'Era un hostelero de raza y energía
  4. La DGT confirma las nuevas matrículas que veremos por carretera a partir del 3 de julio y que ya no serán de cuatro números y tres letras: se estiman que unos 800.000 vehículos
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de techo con lámpara led más potente y barato del mercado: con rotor de giro lento y silencioso
  6. Álvaro González, de 23 años, estudió el grado de FP de Logística y Transporte y no le hizo falta buscar trabajo: 'Me contrataron el mismo día en el que acabé las prácticas
  7. Jardines, bancos y tres rutas para pasear, atractivos del nuevo 'pulmón verde' que Oviedo estrenará en agosto
  8. Trasladan al HUCA a una persona electrocutada en la estación de Soto del Rey

Muere un hombre que dormía en la playa en Tarragona arrollado por un vehículo de limpieza

Muere un hombre que dormía en la playa en Tarragona arrollado por un vehículo de limpieza

Más de 15 heridos en un accidente de autobús en Lleida

Más de 15 heridos en un accidente de autobús en Lleida

La terapeuta de la familia Andic no se acoge al secreto profesional y declara durante casi tres horas

La Audiencia condena a 147 años y medio de cárcel a los principales 14 narcos de Valencia de la trama de Sky por importar 1.650 kilos de cocaína

La Audiencia condena a 147 años y medio de cárcel a los principales 14 narcos de Valencia de la trama de Sky por importar 1.650 kilos de cocaína

La operación contra la pornografía infantil se dispara en Canarias: ya son 30 los detenidos por delitos contra menores

Dos detenidos por la muerte de un hombre en un centro comercial de Gran Canaria

Dos detenidos por la muerte de un hombre en un centro comercial de Gran Canaria

Detenido en Valencia un hombre por grabar a escondidas a su hija de 14 años y a sus amigas en el baño y en un dormitorio

Detenido en Valencia un hombre por grabar a escondidas a su hija de 14 años y a sus amigas en el baño y en un dormitorio

Muerde y da un cabezazo a dos guardias civiles en un control de tráfico en Extremadura

Muerde y da un cabezazo a dos guardias civiles en un control de tráfico en Extremadura
Tracking Pixel Contents