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Muere un hombre de 34 años atropellado por un autobús urbano en Sevilla

El suceso ocurrió a la 1:45 horas en el Polígono de San Pablo, donde los servicios sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre.

Fallece un hombre tras ser atropellado por un autobús urbano en Sevilla.

Fallece un hombre tras ser atropellado por un autobús urbano en Sevilla. / María José López

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Claudio Guarino

Sevilla

Un hombre de 34 años ha fallecido esta madrugada en Sevilla tras ser atropellado por un autobús urbano en la zona del Polígono de San Pablo, en un suceso que investiga la Policía Local de Sevilla.

Emergencias 112 Andalucía ha informado de que el aviso se produjo a la 1:45 horas de la madrugada, alertando de que un hombre había sido atropellado entre las calles Ada y Soleá por un autobús urbano.

El 112 activó a la Policía Local y a los servicios sanitarios, que solo pudieron certificar la muerte del hombre atropellado.

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La Policía Local de Sevilla investiga las causas del suceso.

Fuente: El Correo de Andalucía

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