Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

En Roquetas de Mar

La Guardia Civil investiga un tiroteo ocurrido esta madrugada en Almería

Según relataron los testigos que alertaron a las autoridades, en un primer momento se escucharon dos disparos y, transcurridos unos minutos, se produjeron otras cuatro detonaciones

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil / ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Almería

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras un tiroteo registrado en torno a las 5:55 horas de este sábado en la zona conocida como la Urbanización de Roquetas de Mar (Almería).

El suceso ha tenido lugar en el entorno de la plaza de Atocha y la calle 11 de Mayo, han confirmado a EFE fuentes de la Comandancia de Almería. Según relataron los testigos que alertaron a las autoridades, en un primer momento se escucharon dos disparos y, transcurridos unos minutos, se produjeron otras cuatro detonaciones.

El periódico 'Ideal' ha adelantado que, tras los disparos, los vecinos de la zona observaron a dos personas con vestimenta negra alejándose del lugar corriendo, momento en el que dieron aviso a la Guardia Civil.

Noticias relacionadas

En el área del suceso han sido hallados seis casquillos de bala, según avanza este diario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cadáver de una joven en una playa de Candás: está en avanzado estado de descomposición
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de dos sillas para comedor más baratas del mercado: de madera de haya maciza que combina un diseño elegante con una alta funcionalidad
  3. Muere de un disparo de un agente de la Guardia Civil un paciente psiquiátrico que estaba fuera de sí en Gijón
  4. El campeón de escanciado Salvador Ondó y la ganadera y creadora de contenido Lucía Velasco, primeros cofrades de mérito del Corderu de Lena
  5. Hablan los vecinos del hombre fallecido en Gijón tras recibir un disparo de la Guardia Civil: 'Necesitaba más atención psicológica
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la butaca plegable para terraza más barata del mercado: por solo 9,99 euros
  7. El abrazo de Somió a la conductora que evitó una tragedia: “Primero pensé en las personas que llevaba detrás y luego en mí”
  8. Varapalo judicial al Principado por dar obra a la empresa pública Tragsa sin control

La Guardia Civil investiga un tiroteo ocurrido esta madrugada en Almería

La Guardia Civil investiga un tiroteo ocurrido esta madrugada en Almería

Detenido por instalar un GPS oculto en el coche de su exmujer para seguir todos sus movimientos en Zaragoza

Detenida una familia en Valencia por organizar estafas piramidales con las que robaron un millón de euros a 81 víctimas

Detenida una familia en Valencia por organizar estafas piramidales con las que robaron un millón de euros a 81 víctimas

Detenido un presunto autor del asesinato a tiros del menor de 15 años en un parque de Barcelona

Detenido un presunto autor del asesinato a tiros del menor de 15 años en un parque de Barcelona

"Destrozó el cráneo" a su compañera de piso: "Ella mencionó a mi hija y perdí el control. Con una mano la asfixiaba y con la otra le pegaba"

"Destrozó el cráneo" a su compañera de piso: "Ella mencionó a mi hija y perdí el control. Con una mano la asfixiaba y con la otra le pegaba"

Doble crimen machista en Alicante: la joven apuñalada por su padre evitó la muerte al refugiarse en el cuarto de baño

Doble crimen machista en Alicante: la joven apuñalada por su padre evitó la muerte al refugiarse en el cuarto de baño

Asesinado a tiros un menor de 15 años en un parque de Barcelona tras un ajuste de cuentas entre bandas juveniles

Sarah y Judith Andic sostienen ante la jueza que Jonathan acordó con su padre dejar de ser ejecutivo de Mango

Tracking Pixel Contents