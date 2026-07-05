Al menos cuatro personas de la misma familia mueren en un accidente de tráfico en Palencia
Una niña ha sufrido heridas de gravedad
M. R.
Al menos cuatro personas de la misma familia han muerto este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en el municipio palentino de Herrera de Pisuerga, en el que además una niña ha sufrido heridas de gravedad, han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.
Según ha precisado la Subdelegación del Gobierno, la familia era natural de Valladolid y la principal hipótesis sobre la causa del siniestro, según las primeras manifestaciones de testigos, es una posible somnolencia del conductor.
El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido un aviso sobre este accidente en torno a las cuatro y veinte de la tarde, cuando han pedido asistencia para cuatro personas atrapadas en el interior de un vehículo que se había salido de la calzada a la altura del punto kilométrico 83 de la A-67.
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