Sucesos en Ibiza
Encuentran en Ibiza el cadáver de un hombre cosido a puñaladas dentro de un coche volcado
El accidente se ha producido en el núcleo industrial de Ca na Negreta y las causas están siendo investigadas por la Guardia Civil
César Navarro Adame
El cadáver de un hombre, español de 38 años de edad, que presentaba varias puñaladas en el cuerpo (al menos "seis o siete"), ha sido encontrado esta madrugada, entre las dos y las tres, en el interior de un vehículo accidentado en el núcleo industrial de Ca na Negreta, a pocos kilómetros de Ibiza pero ya en el municipio de Santa Eulària.
Según confirman fuentes del operativo de emergencia que se activa cuando se produce un accidente de tráfico en la isla, el vehículo, que circulaba a poca velocidad, se subió a uno de los quitamiedos de hormigón que hay en la vía y acabó volcado sobre uno de sus laterales. La Guardia Civil confirma tanto el accidente como el fallecimiento del hombre.
Cuando los servicios de emergencias llegaron al lugar y pudieron atender al único herido del accidente, se encontraron que, primero, ya había fallecido y, segundo, que estaba "cosido a puñaladas".
Lesiones no compatibles con un accidente
Una de ellas, localizada en el abdomen, había provocado que estuviera "eviscerado", esto es, con "parte de las tripas fuera" del cuerpo. Las lesiones que presentaba el fallecido no eran compatibles con las que puede provocar un accidente de este tipo, añaden las mismas fuentes. Lo que refuerza la hipótesis de que el hombre no murió como consecuencia del vuelco del coche en el que ha sido encontrado.
Desde la Guardia Civil añaden que el hombre era el propietario del vehículo y que su fallecimiento no está siendo investigado como un accidente. Los agentes de la Policía Judicial se han hecho cargo de la investigación. Tampoco se descarta que el hombre se quitara la vida, y habrá que esperar al informe forense para confirmar las causas de la muerte.
Fuente: Diario de Ibiza
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