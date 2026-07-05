En una excursión de senderismo
Fallece un montañero de Guipúzcoa en los Pirineos franceses
El joven realizaba el descenso del Pic du Midi d'Ossau junto a su grupo
EP
El Ayuntamiento de Urnieta ha lamentado el fallecimiento este pasado sábado de un joven de esta localidad guipuzcoana en los Pirineos franceses cuando se encontraba realizando una excusión de senderismo.
Según recoge en un comunicado, "Urnieta se encuentra consternada" ante este accidente, que se produjo en la tarde de este pasado sábado cuando el joven realizaba el descenso del Pic du Midi d'Ossau junto al grupo con el que llevaba a cabo una excursión de senderismo.
El Ayuntamiento de Urnieta ha expresado su "profunda tristeza y dolor ante este fatídico suceso" y ha trasladado su "más profundo pesar" a los familiares y allegados de la víctima, a los que ha mostrado su disposición a prestarles "la ayuda que necesiten".
Fuente: El Periódico
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