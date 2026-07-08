Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Investigación

Un hombre mata a puñaladas a madre e hija en Mijas

En primera instancia, los vecinos alertaron de madrugada a los servicios de emergencia por un incendio originado en la vivienda

Una imagen de la calle Tulipán, en la Laguna de Mijas.

Una imagen de la calle Tulipán, en la Laguna de Mijas. / Google Maps

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Málaga

Un hombre ha matado a puñaladas a una madre y a su hija, ambas de nacionalidad española, en una vivienda ubicada en la Laguna de Mijas, según ha podido saber La Opinión de Málaga. En primera instancia, los vecinos alertaron de madrugada a los servicios de emergencia por un incendio originado en el interior del domicilio, en la calle Tulipán, 23.

Por el momento se desconoce si se han producido detenciones.

Noticias relacionadas

Según ha informado el 112, a las 2:15 horas se recibió un primer aviso por un piso del que salían llamas y humo, por lo que rapidamente se movilizó a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Tras acceder al domicilio, los bomberos pudieron confirmar el fallecimiento de dos personas.

Fuente: La Opinión de Málaga

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La gijonesa Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
  2. Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  3. Los drones salvaron a 'Covi': logran rescatar, tras siete horas de intensa búsqueda nocturna, a un perro que cayó a un acantilado en Ribadesella
  4. Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  5. Cambios en el uso de la etiqueta B y aviso a los conductores: el Supremo anula las Zonas Bajas de emisiones (ZBE)
  6. Adiós a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE): expertos Ingenieros industriales alertan que pueden desplazar la contaminación y el ruido a la periferia
  7. Santi Cazorla se sincera tras su retirada del Real Oviedo: “Yo me veía para jugar, pero me han hecho ver que no tengo el rol que quiero tener”
  8. El Principado aplicará mejoras fiscales a los asturianos para paliar el cobro de la tasa turística

Un hombre mata a puñaladas a madre e hija en Mijas

Un hombre mata a puñaladas a madre e hija en Mijas

Nacho Vidal será juzgado por la muerte del fotógrafo ocho años después del rito del sapo bufo

Nacho Vidal será juzgado por la muerte del fotógrafo ocho años después del rito del sapo bufo

Intervienen el mayor alijo de MDMA de toda Europa a una banda holandesa asentada en Andalucía

Tres años de prisión para un masajista por agredir sexualmente a una paciente en Córdoba

Tres años de prisión para un masajista por agredir sexualmente a una paciente en Córdoba

Condenado por maltratar a su mujer, encerrarla en la cocina y pegar correazos a sus hijos de 10 y 14 años en Mallorca

Condenado por maltratar a su mujer, encerrarla en la cocina y pegar correazos a sus hijos de 10 y 14 años en Mallorca

Condenado un casero por abusar sexualmente de su inquilina en Murcia: "Si no quieres pagar el piso, tienes que estar conmigo"

Condenado un casero por abusar sexualmente de su inquilina en Murcia: "Si no quieres pagar el piso, tienes que estar conmigo"

Muere un hombre por una parada cardiorrespiratoria el primer día de Sanfermines

Muere un hombre por una parada cardiorrespiratoria el primer día de Sanfermines

Un hombre intenta matar a su pareja y a su bebé de 5 meses en Gran Canaria

Tracking Pixel Contents