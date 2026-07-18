Sucesos
Detenido en Alicante por atropellar a una mujer en un camping y darse a la fuga
El caso se investiga como violencia de género y la víctima ha sufrido una fractura en una pierna al ser arrollada tras una discusión previa
Una mujer ha resultado herida esta tarde en Guardamar (Alicante) a causa de un atropello presuntamente intencionado en un camping del municipio. El autor se ha dado a la fuga en un coche con matrícula de Bélgica y poco después ha sido localizado y arrestado por la Policía Local de Santa Pola en la carretera N-332 a la altura de Gran Alacant.
Los hechos han sucedido este viernes por la tarde en el camping Palm-Mar de Guardamar, donde un ciudadano belga ha atropellado de forma intencionada a una mujer y se ha dado a la fuga.
La Guardia Civil investiga el arrollamiento como un caso de violencia de género. Según los primeros datos recabados en el lugar, el hombre y la mujer han mantenido una discusión previa y a continuación el varón la ha golpeado con el coche antes de darse a la fuga.
Las Fuerzas de Seguridad han sido alertadas del suceso y de la huida de un turismo con matrícula de Bélgica. Los servicios sanitarios también han sido avisados para atender a la víctima del atropello intencionado. Fuentes cercanas al caso han señalado a este diario que la mujer presenta una fractura de una pierna, según una primera valoración médica.
Al lugar han acudido efectivos de la Policía Local de Guardamar y de la Guardia Civil. Tras la huida se ha dado aviso a las Policías Locales de municipios próximos y una patrulla de Santa Pola es la que ha localizado el coche en la carretera N-332 a la altura de Gran Alacant y ha procedido al arresto del conductor.
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Fuente: Información
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