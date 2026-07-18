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Detenido en Alicante por atropellar a una mujer en un camping y darse a la fuga

El caso se investiga como violencia de género y la víctima ha sufrido una fractura en una pierna al ser arrollada tras una discusión previa

Imagen de archivo de un despliegue de la Guardia Civil y Policía Local en Guardamar.

Imagen de archivo de un despliegue de la Guardia Civil y Policía Local en Guardamar. / AXEL ALVAREZ

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P. Cerrada

Alicante

Una mujer ha resultado herida esta tarde en Guardamar (Alicante) a causa de un atropello presuntamente intencionado en un camping del municipio. El autor se ha dado a la fuga en un coche con matrícula de Bélgica y poco después ha sido localizado y arrestado por la Policía Local de Santa Pola en la carretera N-332 a la altura de Gran Alacant.

Los hechos han sucedido este viernes por la tarde en el camping Palm-Mar de Guardamar, donde un ciudadano belga ha atropellado de forma intencionada a una mujer y se ha dado a la fuga.

La Guardia Civil investiga el arrollamiento como un caso de violencia de género. Según los primeros datos recabados en el lugar, el hombre y la mujer han mantenido una discusión previa y a continuación el varón la ha golpeado con el coche antes de darse a la fuga.

Las Fuerzas de Seguridad han sido alertadas del suceso y de la huida de un turismo con matrícula de Bélgica. Los servicios sanitarios también han sido avisados para atender a la víctima del atropello intencionado. Fuentes cercanas al caso han señalado a este diario que la mujer presenta una fractura de una pierna, según una primera valoración médica.

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Al lugar han acudido efectivos de la Policía Local de Guardamar y de la Guardia Civil. Tras la huida se ha dado aviso a las Policías Locales de municipios próximos y una patrulla de Santa Pola es la que ha localizado el coche en la carretera N-332 a la altura de Gran Alacant y ha procedido al arresto del conductor.

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Fuente: Información

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