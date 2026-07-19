Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Crimen

La Guardia Civil investiga un presunto asesinato de una mujer de 86 años en Jaén

La principal hipótesis apunta a un robo tras hallarse indicios de que la vivienda fue forzada, aunque la investigación sigue abierta

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. / GUARDIA CIVIL - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

La Guardia Civil investiga el presunto asesinato de una mujer de 86 años en el municipio jiennense de Alcaudete, hallada fallecida en su domicilio en la madrugada de este sábado 18.

Según han confirmado fuentes de la Benemérita a Europa Press, efectivos del Cuerpo se encuentran trabajando en el lugar de los hechos y la investigación continúa abierta.

Noticias relacionadas

De este modo, Subdelegación del Gobierno en Jaén ha confirmado la "muerte violenta" de esta mujer, descartando muerte por violencia de género y, en principio, la hipótesis que cobra más fuerza dentro de la investigación, que ésta abierta, es la del robo, puesto que "al parecer hay signos de que la vivienda haya sido forzada".

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La empresa asturiana que abrirá más tarde el lunes para que sus trabajadores disfruten de la final del Mundial: 'Es un momento único
  2. Descuento para los asturianos que viajen en autobús con la tarjeta Conecta: cuándo entra en vigor y en qué condiciones
  3. Sergio Finca, el asturiano que interpretará el himno de España en la final del Mundial: “Es una gran oportunidad para nuestras vidas
  4. Siete de cada diez multas por no respetar las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones son para conductores de fuera de Oviedo
  5. Boda por todo lo alto en el Ayuntamiento de Oviedo: el concejal Nacho Cuesta se casa con la arquitecta Carola Zárate Echeverría
  6. La compleja situación de una departamento clave del Principado: la prolongación de la baja de la consejera de Derechos Sociales abre la puerta a cambios
  7. ¿Suspendida la final del mundial entre España y Argentina? La situación empeora por contaminación
  8. Gijón se entrega a la magia de los drones y del eclipse: 'Cada año es mejor

La Guardia Civil investiga un presunto asesinato de una mujer de 86 años en Jaén

La Guardia Civil investiga un presunto asesinato de una mujer de 86 años en Jaén

El detenido por tocamientos a una mujer en el concierto de Orozco en Badajoz niega los hechos: "Solo quiere que todo se aclare para limpiar su nombre"

El detenido por tocamientos a una mujer en el concierto de Orozco en Badajoz niega los hechos: "Solo quiere que todo se aclare para limpiar su nombre"

Detenidos dos miembros de una banda que habría robado dos millones de euros en casas de lujo de Mallorca

Los bomberos rescatan a 11 personas tras el hundimiento de un catamarán en Tabarca (Alicante)

Los bomberos rescatan a 11 personas tras el hundimiento de un catamarán en Tabarca (Alicante)

Juicio a un constructor de Mallorca y su pareja por defraudar más de medio millón de euros a la Seguridad Social

Borracho al manillar: multan con mil euros a un ciclista en A Coruña que cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida

Borracho al manillar: multan con mil euros a un ciclista en A Coruña que cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida

Los implicados en los incendios de Zamora: Dos varones de 31 y 32 años

Los implicados en los incendios de Zamora: Dos varones de 31 y 32 años

Detenido un proxeneta por pegar a dos turistas que rechazaron a unas prostitutas en Mallorca

Detenido un proxeneta por pegar a dos turistas que rechazaron a unas prostitutas en Mallorca
Tracking Pixel Contents