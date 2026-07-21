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En Benahavís

Hallan muerta a una mujer con signos de violencia en Málaga

Un vehículo de la Guardia Civil.

Un vehículo de la Guardia Civil. / EFE

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EFE

Málaga

Una mujer ha sido hallada muerta con signos de violencia en una vivienda de Benahavís (Málaga), han informado a EFE fuentes de la investigación.

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