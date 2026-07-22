En el municipio de La Canonja
Detenido un hombre de 44 años en Tarragona por apuñalar a su pareja
La víctima se encuentra hospitalizada en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
EFE
Los Mossos d’Esquadra han detenido este miércoles en La Canonja (Tarragona) a un hombre de 44 años acusado de apuñalar a su pareja, que se encuentra hospitalizada en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según ha informado a EFE la policía catalana.
El suceso ha tenido lugar en torno de las diez de la mañana en el interior de la vivienda de la pareja, situada en la calle Escultor Martorell de este municipio tarraconense.
Según los Mossos d’Esquadra, el hombre, acusado de un delito de homicidio doloso en grado de tentativa, ha apuñalado a su mujer y le ha causado heridas de “extrema gravedad”.
Los vigilantes municipales han sido los primeros en acudir al domicilio y han retenido al agresor hasta que ha llegado la Policía autonómica.
El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a la mujer y la ha traslado al hospital, donde permanece en la UCI, aunque, en principio, no se teme por su vida.
- La Seguridad Social confirma que las mujeres que han dejado su trabajo para cuidar a hijos podrán tener hasta cinco años de cotización extra
- Fallece al golpearse tras haberse desmayado en plena calle en Gijón
- Asturias pierde a un 'enorme cocinero' y a una 'persona extraordinaria': muere Paco Ron, el chef de la primera estrella Michelin del occidente
- Complicado rescate marítimo de cuatro bañistas, dos menores, en la playa de La Franca, en Ribadedeva
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla de aluminio fundido de restaurante más barata del mercado: capacidad de hasta 2 litros
- Fallece Ana Violeta Díaz, hija de los antiguos propietarios de la sidrería El Ferroviario
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de juego XXL de arena y agua que promete enamorar a los más pequeños de la casa: enseña de forma lúdica los conceptos matemáticos del equilibrio
- Hallado muerto un hombre de 47 años en el mismo edificio de La Corredoria donde apareció otra vecina fallecida hace unos días