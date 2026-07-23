Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Inversitación abierta

La Audiencia de Barcelona deniega por segunda vez la libertad del padre acusado de maltratar a su bebé

El tribunal rechaza el recurso presentado por el acusado y avala la decisión del juez

Imagen de urgencias, a las que acudieron los padres del bebé maltratado

Imagen de urgencias, a las que acudieron los padres del bebé maltratado

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

J. G. Albalat

Barcelona

El pasado 22 de junio el juzgado de violencia contra la infancia y la adolescencia de Barcelona rechazó la petición del padre investigado por el maltrato de su bebé, que ingresó con lesiones muy graves en el Hospital Vall d'Hebron con apenas seis semanas de vida, de salir de la cárcel y lo mantuvo en prisión ante la gravedad de los delitos que le imputan. Contra esta decisión el acusado presentó un recurso que ahora la Audiencia de Barcelona ha rechazado, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

De esta forma, el acusado seguirá en prisión provisional después de que los magistrados de la Audiencia de Barcelona avalase la decisión del juez. La Fiscalía de Barcelona había expresado su oposición a que el padre abandonase de la cárcel mientras se sigue el procedimiento en el juzgado de instrucción. Su mujer, que también está acusada y este jueves ha declarado en el juzgado, salió hace unos meses.

Es la segunda vez que la Audiencia de Barcelona rechaza la libertad del acusado y lo mantiene en prisión. En su anterior, los magistrados remarcaron que existen "indicios sólidos" contra él de haber maltratado a su recién nacido de forma continuada. Además, lo acusan de un delito de lesiones y otro de agresión sexual, por las lesiones anales que presentaba el bebé. También se tiene en cuenta el riesgo de fuga ante la gravedad de la pena vinculada a los presuntos delitos y la posible obstrucción a la justicia.

Noticias relacionadas

El padre y la madre del bebé fueron detenidos dos días después del ingreso del pequeño en el centro hospitalario. Un mes y medio la Audiencia de Barcelona ordenó la salida de la madre mientras que el padre sigue en prisión provisional.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de sillones plegables para terraza o jardín más baratas del mercado: para una relajación pura al aire libre
  2. Un niño de 11 años, trasladado al hospital de Cabueñes tras el contacto con una carabela portuguesa en la playa de San Lorenzo en Gijón
  3. Un hombre resulta herido de gravedad tras ser golpeado por su hijastro cuando presuntamente agredía a su pareja en Oviedo
  4. Fallece al golpearse tras haberse desmayado en plena calle en Gijón
  5. Sporting de Gijón y Osasuna acercan posturas por Dubasin: las claves de la negociación
  6. Un pájaro que chocó con un avión, un fallo eléctrico y cientos de pasajeros tirados (con noche en el aeropuerto incluida): el caos 'surrealista' en un vuelo Málaga-Asturias
  7. Adiós a la playa y la piscina en Asturias el fin de semana: la AEMET alerta de la entrada de aire marítimo procedente del noroeste, lo que provocará un ambiente 'muy fresco
  8. El Festival Aéreo de Gijón conllevará restricciones al baño, al tráfico y a la navegación este fin de semana: estos son los horarios

La Audiencia de Barcelona deniega por segunda vez la libertad del padre acusado de maltratar a su bebé

La Audiencia de Barcelona deniega por segunda vez la libertad del padre acusado de maltratar a su bebé

Unas orcas hunden un velero a 1,3 millas de Estaca de Bares, en el norte de la provincia de A Coruña

Ingresa en prisión el detenido acusado de matar a una mujer de 86 años en Jaén

Ingresa en prisión el detenido acusado de matar a una mujer de 86 años en Jaén

Detenida una pareja tras hallar a una niña de dos años sola, con los pañales sucios y en condiciones insalubres en Alicante

Detenida una pareja tras hallar a una niña de dos años sola, con los pañales sucios y en condiciones insalubres en Alicante

La Guardia Civil tiene identificado al presunto autor del asesinato de una mujer en Málaga

La Guardia Civil tiene identificado al presunto autor del asesinato de una mujer en Málaga

Ocho heridos por una deflagración de gas en los accesos a una parada de metro en Barcelona

Ocho heridos por una deflagración de gas en los accesos a una parada de metro en Barcelona

Ocho heridos, dos de ellos graves, por una deflagración de gas en los accesos del metro a la plaza de Sants de Barcelona

Detenido un hombre de 44 años en Tarragona por apuñalar a su pareja

Detenido un hombre de 44 años en Tarragona por apuñalar a su pareja
Tracking Pixel Contents