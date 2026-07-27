Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Sucesos

Una mujer acuchilla a su marido tras una discusión en Zamora

La presunta agresora quedó en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial

Cuartel Guardia Civil Toro

Cuartel Guardia Civil Toro / Rocío Gato / LZA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rocío Gato

Toro

Una mujer fue detenida el pasado domingo en la localidad de Toro (Zamora) como presunta autora de un delito de violencia doméstica, después de que, supuestamente, acuchillara a su marido en el pecho durante una discusión en un domicilio situado en una céntrica calle de la localidad.

Como consecuencia de la agresión, el hombre sufrió una herida que, según las primeras informaciones, reviste carácter leve. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y servicios sanitarios, que atendieron al herido y lo trasladaron para recibir asistencia médica.

Noticias relacionadas

La presunta agresora pasó a disposición judicial durante la mañana del lunes 27 de julio. Tras prestar declaración ante la autoridad judicial, quedó en libertad con cargos mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Fuente: La Opinión de Zamora

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Multa de 800 euros por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE e inmoviliza el vehículo
  2. Aviso a los conductores con matrículas 'L' y 'M' en el coche tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
  3. La Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera tras la la bajada de velocidad obligatoria a 80 kilómetros por hora: multas de hasta 200 euros
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las deportivas de mujer más baratas del mercado: disponibles por menos de 7 euros
  5. El pueblo de Madrid que pasó de celebrar una multitudinaria fiesta asturiana a ser evacuado por los incendios
  6. José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, se abre en una extensa entrevista tras el caso Dubasin : 'Hemos rechazado ofertas importantes en este mercado
  7. Cuatro grandes inversiones transformarán edificios históricos del centro de Oviedo: desde un hotel de lujo hasta un Zara gigantesco
  8. Extinguido el incendio en un pinar de Oviñana y cuya columna de humo se veía desde varios kilómetros

Una mujer acuchilla a su marido tras una discusión en Zamora

Una mujer acuchilla a su marido tras una discusión en Zamora

Apuñalado en el cuello tras defender a una mujer de una agresión de su expareja en Alicante

Apuñalado en el cuello tras defender a una mujer de una agresión de su expareja en Alicante

Un incendio en el metro de Barcelona obliga a evacuar estaciones de la línea 1 y deja a 120 atendidos por Emergencias

Un incendio en el metro de Barcelona obliga a evacuar estaciones de la línea 1 y deja a 120 atendidos por Emergencias

Un incendio en la catenaria del metro de Barcelona obliga a cerrar el Clot y desalojar Glòries

Condenado un monitor a cuatro años de cárcel por abusar de dos menores durante un campamento

Condenado un monitor a cuatro años de cárcel por abusar de dos menores durante un campamento

Detenido un menor de 17 años por acuchillar a un hombre de 31 en Navarra

Detenido un menor de 17 años por acuchillar a un hombre de 31 en Navarra

Se busca al hombre que violó a una anciana enferma de alzheimer

Se busca al hombre que violó a una anciana enferma de alzheimer

La Policía rescata a un niño que estaba sobre un aire acondicionado en un piso 21 de Benidorm y detiene al padre

Tracking Pixel Contents