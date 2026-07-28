Catástrofe
Un incendio de unas 1.000 hectáreas sigue activo en Portugal a 20 kilómetros de España
Las llamas siguen avanzando en el centro de Portugal mientras el país mantiene activado el riesgo máximo de incendios
EFE
Un incendioque ha quemado hasta ahora alrededor de 1.000 hectáreas sigue activo este martes en el municipio portugués de Guarda, a unos 20 kilómetros en línea recta de la frontera con España, y concentra el mayor dispositivo de extinción desplegado en Portugal.
El fuego comenzó el lunes en una zona de matorral de Rochoso e Monte Margarida y mantiene dos frentes durante la mañana, combatidos por 282 efectivos, 87 vehículos y un medio aéreo, según los datos disponibles a las 09:00 hora local (08:00 GMT).
La superficie quemada es todavía una estimación provisional obtenida mediante datos de los satélites VIIRS y MODIS y no una cifra validada por el Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques.
Portugal contabilizaba a esa hora 39 incendios activos, aunque solo nueve continuaban en curso: siete estaban en resolución y 23 bajo vigilancia. En total permanecían movilizados 939 efectivos, 288 vehículos y dos medios aéreos.
Los otros dos grandes despliegues correspondían a fuegos que habían evolucionado favorablemente. En Penafiel, en el distrito de Oporto, permanecían 210 efectivos y 71 vehículos, y en Vila Verde, en Braga, trabajaban 118 operativos y 33 vehículos. No se han divulgado estimaciones fiables de la superficie quemada en estos dos incendios.
Otro fuego activo en Cinfães, en el distrito de Viseu, movilizaba 37 efectivos y nueve vehículos. El resto de las operaciones en curso era de menor dimensión.
Al menos siete bomberos han resultado heridos desde el lunes en las tareas de extinción en Guarda y Vila Verde.
El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera mantiene este martes en peligro máximo de incendio todos los distritos del norte y centro del país, además de Beja y Faro. La mayor parte del resto del territorio presenta un riesgo muy elevado, que se mantendrá durante los próximos días.
La emergencia coincide con los grandes incendios que afectan en la Península Ibérica, especialmente en Madrid, Ávila y Toledo. Portugal ha enviado a España 134 efectivos y 41 vehículos, después de recibir ayuda española a comienzos de julio durante el incendio de Vouzela.
Francia combate también grandes fuegos en Gironda y Las Landas, dentro de una ola de incendios que ha obligado a varios países a movilizar recursos a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.
La policía de Portugal ha detenido este año a 155 personas por incendios forestales
La Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal detuvo a 155 personas por delitos de incendio forestal entre el comienzo de este año y el 27 de julio, según informó este martes la institución, que mantiene un dispositivo de vigilancia, fiscalización e investigación para prevenir y combatir los fuegos rurales.
Con motivo del Día Mundial de la Conservación de la Naturaleza, la GNR señaló, en un comunicado, que durante 2025 registró en todo el país 5.301 delitos de incendio forestal, además de 88 delitos de contaminación y 11 relacionados con daños contra la naturaleza.
La institución destacó el papel de su Servicio de Protección de la Naturaleza y del Medio Ambiente (SEPNA), que actúa como policía ambiental portuguesa y se ocupa de vigilar, investigar y denunciar las infracciones de la legislación sobre el medioambiente y el patrimonio natural.
Fuente: El Periódico
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