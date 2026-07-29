Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Cataluña

Detenido un hombre por el asesinato de una mujer en Barcelona delante de sus hijos

Fuentes policiales han explicado que la víctima habría sufrido una agresión con arma blanca

Asesinada una mujer a manos de su pareja delante de sus dos hijos en Barcelona

Asesinada una mujer a manos de su pareja delante de sus dos hijos en Barcelona / Otras

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Barcelona

Los Mossos han detenido a un hombre relacionado con el asesinato, este martes, de una mujer delante de sus hijos en el distrito de Sant Martí de Barcelona.

Varias patrullas se desplazaron a la vivienda y localizaron a la mujer herida de gravedad. También se desplazaron varias ambulancias que atendieron a la víctima pero no han pudieron hacer nada para salvarle la vida. Fuentes policiales han explicado que la víctima habría sufrido una agresión con arma blanca y que estarían sus hijos en la vivienda cuando se produjo el ataque.

Noticias relacionadas

Tras cometer el crimen, el sospechoso, de origen sudamericano, escapó en coche. Los Mossos establecieron un dispositivo para atraparlo. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la policía catalana ha iniciado pesquisas para conocer los detalles de este crimen, aunque se trata como un asesinato machista.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un conductor de 89 años que circulaba en sentido contrario al chocar con otro coche en Gijón
  2. Multa de 800 euros por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE e inmoviliza el vehículo
  3. El conductor fallecido en el trágico accidente de coche en Gijón: Miguel Ángel, de 89 años, un hombre 'muy generoso' y vecino de la calle Sporting
  4. Aviso a los conductores con matrículas 'L' y 'M' en el coche tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo eléctrico de limpieza más potente y barato del mercado: elimina hasta la suciedad más resistente
  6. Delia Losa dimite como secretaria general del PSOE en Oviedo tras la victoria de Sergio Llera en las primarias
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para barbacoa más barato del mercado: disponible por menos de 12 euros
  8. Alta tensión entre el Principado y el Gobierno de Sánchez por las casas vacías que hay en Asturias

Detenido un hombre por el asesinato de una mujer en Barcelona delante de sus hijos

Detenido un hombre por el asesinato de una mujer en Barcelona delante de sus hijos

Asesinada una mujer a manos de su pareja delante de sus dos hijos en Barcelona

Asesinada una mujer a manos de su pareja delante de sus dos hijos en Barcelona

Un detenido tras el hallazgo de restos humanos en un camino de acceso a la cantera de Alhaurín de la Torre (Málaga)

Un detenido tras el hallazgo de restos humanos en un camino de acceso a la cantera de Alhaurín de la Torre (Málaga)

Un atropello en el centro de Barcelona deja a una mujer en estado crítico y a una menor herida

Un atropello en el centro de Barcelona deja a una mujer en estado crítico y a una menor herida

Un incendio de unas 1.000 hectáreas sigue activo en Portugal a 20 kilómetros de España

Un incendio de unas 1.000 hectáreas sigue activo en Portugal a 20 kilómetros de España

Detenido en Torrevieja un fugitivo buscado en Lituania y Alemania que se ocultaba con documentación falsa

Detenido en Torrevieja un fugitivo buscado en Lituania y Alemania que se ocultaba con documentación falsa

El seguimiento de un 'narcotaxi' permite desmantelar una red de narcos de hachís en Badalona

El seguimiento de un 'narcotaxi' permite desmantelar una red de narcos de hachís en Badalona

Desarticulan en Bizkaia una red que envió a Nigeria más de 4 millones de euros de estafas

Desarticulan en Bizkaia una red que envió a Nigeria más de 4 millones de euros de estafas
Tracking Pixel Contents