Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios en el SESPAIncendiosEclipse en AsturiasLotería en OviedoZonas tensionadas en AsturiasCrisis en Ceuta
instagramlinkedin

En Burriana

Muere un trabajador del Arenal Sound tras sufrir "un desmayo"

El festival lamenta la pérdida en un comunicado

El escenario principal del Arenal Soun este domingo, día en que falleció el trabajador.

El escenario principal del Arenal Soun este domingo, día en que falleció el trabajador. / Toni Losas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pablo Ramón Ochoa

Un hombre falleció este domingo después de ser evacuado de su lugar de trabajo en el Arenal Sound de Burriana, según ha podido confirmar Mediterráneo con fuentes del festival y de la Guardia Civil este lunes.

El festival ha emitido un comunicado lamentando lo ocurrido, en el que afirman que el trágico incidente ocurrió "antes de la apertura de las puertas del recinto del Arenal Sound" en la que era la última jornada de la cita musical. "Una de las personas que trabaja en la organización del festival sufrió un desmayo. Inmediatamente fue atendido por dos de las unidades médicas presentes y traslado al hospital más cercano", han dicho los responsables del festival.

Ese centro médico al que fue trasladado el varón se trataba del Hospital La Plana de Villarreal, donde finalmente se confirmó el fallecimiento de este empleado. Tras el traslado del trabajador al hospital, el festival abrió las puertas con normalidad y la última jornada del Arenal se celebró sin cambios.

Noticias relacionadas

Condolencias de la organización

"En Arenal Sound lamentamos profundamente su pérdida y nuestros pensamientos están con sus familiares, conocidos y con todos sus compañeros de organización. Desde el festival desconocemos las causas del fallecimiento y por respeto a la privacidad del trabajador y sus allegados en estos momentos tan dificiles no podemos compartir más información", han agregado los organizadores del Arenal Sound.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico de Mediterráneo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para comprar la potente máquina de coser de mano más barata del mercado: compacta, ligera, portátil e ideal para reparaciones rápidas en casa
  2. Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT emite un comunicado tras la enmienda en el Congreso
  3. Cinco personas resultan heridas en un accidente en una atracción ferial en la localidad de Lieres, Siero
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza más barato del mercado: relleno mullido y suave
  5. Cuatro amigos de toda la vida reabren La Chucha, el histórico quiosco de Oviedo: café de especialidad, matcha, galletas y una pequeña terraza con cuatro mesas
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente picadora de carne de mano más barata del mercado: también apta para verduras, hierbas, cebollas o frutos secos
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cama más barato del mercado: perfecto para el calor del evrano
  8. Dos de los cinco jóvenes que salieron despedidos de una atracción en Siero continúan ingresados: 'Estamos muy afectados

Muere un trabajador del Arenal Sound tras sufrir "un desmayo"

Muere un trabajador del Arenal Sound tras sufrir "un desmayo"

Muere un bebé tras sufrir un golpe de calor en Canarias

Muere un bebé tras sufrir un golpe de calor en Canarias

La Policía detiene en Sitges a un fugitivo vinculado al 'Pablo Escobar de Suecia'

La Policía detiene en Sitges a un fugitivo vinculado al 'Pablo Escobar de Suecia'

Detenida en Tenerife una pareja por malos tratos a su hijo de dos años

Detenida en Tenerife una pareja por malos tratos a su hijo de dos años

Detenido en Gipuzkoa un menor considerado el principal referente en España de la red extremista 764

Un terremoto de magnitud 4,1 hace temblar Murcia

Un terremoto de magnitud 4,1 hace temblar Murcia

Detenido un hombre de 20 años en Getxo por agresión sexual a una mujer en la vía pública

Detenido un hombre de 20 años en Getxo por agresión sexual a una mujer en la vía pública

Guardias civiles denuncian la falta de medios y de previsión tras la crisis de Ceuta y piden un gran acuerdo político

Guardias civiles denuncian la falta de medios y de previsión tras la crisis de Ceuta y piden un gran acuerdo político
Tracking Pixel Contents