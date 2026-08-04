Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios en el SESPAIncendiosEclipse en AsturiasLotería en OviedoZonas tensionadas en AsturiasCrisis en Ceuta
instagramlinkedin

En El Ejido

Detenido en Almería por intentar atropellar a una víctima de violencia machista

Varios trabajadores de una empresa cercana lograron evitar que la agresión continuara, resguardando a la mujer hasta que se personaron los agentes

Archivo - Guardia Civil

Archivo - Guardia Civil / DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Almería

La Policía Local de El Ejido (Almería) ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género tras intentar atropellar a una mujer que ya había sufrido episodios de violencia machista, quien pudo ser puesta a salvo gracias a la intervención de ciudadanos que presenciaron los hechos.

Según ha informado en sus redes sociales la Policía Local este martes, la actuación se desarrolló en la mañana del lunes a raíz de un aviso recibido en el Centro de Coordinación Operativa y Videovigilancia (CECOV).

El presunto agresor intentó atropellar a la víctima en la vía pública antes de abandonar el lugar. Varios trabajadores de una empresa cercana lograron evitar que la agresión continuara, resguardando a la mujer hasta que se personaron los agentes de la Unidad de Prevención 092/112.

Los efectivos policiales prestaron una primera asistencia a la víctima, quien declaró haber sufrido episodios de violencia con anterioridad.

Posteriormente, una patrulla del Grupo Operativo de Apoyo (GOAP) localizó al presunto agresor en el interior de su vehículo cuando se disponía a ocultarse en su domicilio, procediendo a su inmediata detención y a la instrucción de las diligencias correspondientes.

Noticias relacionadas

La Policía Local, que dispone de la Unidad de atención a víctimas de violencia de género (UVIGEM) desde el año 2015, ha agradecido públicamente la colaboración ciudadana, recordando que la alerta y el auxilio resultan decisivos para evitar consecuencias más graves.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para comprar la potente máquina de coser de mano más barata del mercado: compacta, ligera, portátil e ideal para reparaciones rápidas en casa
  2. Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT emite un comunicado tras la enmienda en el Congreso
  3. Cuatro amigos de toda la vida reabren La Chucha, el histórico quiosco de Oviedo: café de especialidad, matcha, galletas y una pequeña terraza con cuatro mesas
  4. Son asturianos, son pareja y están entre los cinco mejores de las oposiciones para inspector de Hacienda: “La clave es la constancia... y descansar”
  5. Dos de los cinco jóvenes que salieron despedidos de una atracción en Siero continúan ingresados: 'Estamos muy afectados
  6. Multado con 600 euros un conductor que circulaba a la velocidad obligatoria pero se topó con la campaña que está llevando a cabo la DGT: la Guardia civil extrema la vigilancia
  7. Detenido un viajero en la estación de Oviedo con 80 gramos de cocaína y 23.600 euros en metálico
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza más barato del mercado: relleno mullido y suave

Detenido en Almería por intentar atropellar a una víctima de violencia machista

Detenido en Almería por intentar atropellar a una víctima de violencia machista

Seis heridos, uno de ellos grave, en un choque entre un autobús y un turismo en Carreño

Muere un hombre al caer de un cuarto piso tras un aviso por violencia de género en Navarra

Muere un hombre al caer de un cuarto piso tras un aviso por violencia de género en Navarra

La Guardia Civil interviene más de 100.000 joyas de lujo falsificadas en Baleares

La Guardia Civil interviene más de 100.000 joyas de lujo falsificadas en Baleares

Detenido en Sitges uno de los fugitivos europeos más buscados, vinculado al capo conocido como 'Pablo Escobar de Suecia'

Detenido en Sitges uno de los fugitivos europeos más buscados, vinculado al capo conocido como 'Pablo Escobar de Suecia'

Muere un trabajador del Arenal Sound tras sufrir "un desmayo"

Muere un trabajador del Arenal Sound tras sufrir "un desmayo"

Muere un bebé tras sufrir un golpe de calor en Canarias

Muere un bebé tras sufrir un golpe de calor en Canarias

Detenida en Tenerife una pareja por malos tratos a su hijo de dos años

Detenida en Tenerife una pareja por malos tratos a su hijo de dos años
Tracking Pixel Contents