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Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
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Violencia machista

"Muy reservado", así era el Guardia Civil acusado de matar a su mujer en Llanes

Llevaba más de 10 años trabajando en la unidad cinológica de la Comandancia de Zamora, y era "muy reservado"

El guardia civil que asesinó a su exmujer en Llanes (Asturias), en un acto en Zamora en 2024.

El guardia civil que asesinó a su exmujer en Llanes (Asturias), en un acto en Zamora en 2024. / Efe

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A. B. / P. T. / R. G.

"Muy reservado", así definen los compañeros zamoranos del guardia civil que este miércoles ha irrumpido en el puesto de la Benemérita en Llanes (Asturias) y ha matado a otra agente, que era su exmujer, además de disparar a varios compañeros que intentaron protegerla.

El agresor, que también ha fallecido tras un tiroteo con otros agentes de la Guardia Civil en el puesto de Llanes, llevaba diez años destinado en la Comandancia de Zamora.

El guardia civil que asesinó a su exmujer en Llanes (Asturias), en un acto en Zamora en 2024.

El guardia civil que asesinó a su exmujer en Llanes (Asturias), en un acto en Zamora en 2024. / Efe

El agente, Dámaso F. S., llegó a la provincia castellana para trabajar después de haberse separado de su exesposa, con la que compartía tres hijos. En Zamora trabajaba en la unidad cinológica, donde adiestraba perros en la búsqueda de estupefacientes. En 2024 acompañó a Donald, un pastor alemán con el que trabajaba, a un acto en el que fue condecorado tras una vida de servicios con más de 1.000 intervenciones.

Ninguno de los dos agentes era natural de Zamora: él procedía de un pueblo de Galicia y no solía hablar de su vida durante sus años de casado.

En imágenes: un guardia civil mata a su exmujer en el cuartel de Llanes y muere tras un tiroteo con compañeros en su huida

En imágenes: un guardia civil mata a su exmujer en el cuartel de Llanes y muere tras un tiroteo con compañeros en su huida

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En imágenes: un guardia civil mata a su exmujer en el cuartel de Llanes y muere tras un tiroteo con compañeros en su huida / Irma Collín

La víctima, Laura C. V., tenía 50 años y era oriunda de Madrid, aunque llevaba muchos años residiendo en Llanes, donde era "muy conocida y querida".

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Fuentes oficiales emiteron esta tarde un comunicado en el que aseguraron que la mujer estaba dentro del sistema de protección de víctimas de violencia de género (Viogen). El agresor contaba con una orden de alejamiento impuesta por un juez, razón por la cual estaba destinado en Zamora, lejos de Llanes. Ambos tienen tres hijos en común.

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Fuente: La Opinión de Zamora

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