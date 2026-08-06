Condenado un profesor de Mallorca que ofreció matrimonio a sus alumnas de doce años

Un maestro de Primaria de una escuela pública de la comarca de Manacor (Mallorca) ha sido declarado culpable de tres delitos leves de vejaciones sexuales, cometidos sobre varias de sus alumnas, de doce años de edad, durante el transcurso de las clases. Al tratarse de un delito leve la sanción que se le impone al acusado es relativamente pequeña, pese a que los hechos ocurrieron en el centro de enseñanza. El acusado tendrá que abonar una multa económica, que en total suma 1.080 euros, pero en ningún caso tendrá que abandonar la docencia, es decir, podrá continuar dando clase, incluso en un centro público.

El profesor, según declara probado una sentencia dictada por la Audiencia de Palma, entre otras muchas cosas, ofreció matrimonio a varias de sus alumnas a partir del momento que alcanzaran la mayoría de edad. Los hechos ocurrieron hace dos años. El docente dirigió varios cumplidos a sus alumnas, llamándole "guapas". Además, les dijo que cuando tuvieran 18 años "le avisaran porque se casaría con ellas", al tiempo que les indicaba que si tuviera la misma edad "sería su novio".

También el docente se dedicó a comprarles flores a las menores, aunque lo hizo durante la celebración de la festividad de Sant Jordi.

A una de las menores le manifestó también, en el propio colegio, que dejara de tocarse los pechos porque "ya le crecerían" y también le indicó que "era una fresca" porque venía con un top.

No fue el único comentario sexual. A otra alumna le indicó, al referirse también a sus pechos, que eran pequeños, pero que no era un problema porque así la lencería le costaría menos.

El profesor se defendió señalando que estos comentarios los hizo en la propia clase y que no tenían ningún significado sexual. Pero lo cierto, y así lo señala la sentencia, es que una de las alumnas dejó de asistir a clase, pero sobre todo evitó cualquier contacto físico con el maestro, porque se sentía intimidada ante los comentarios sexistas del acusado.

El tribunal afirma en su sentencia, que al margen de las excusas presentadas por el maestro, lo cierto es que dedicó a las menores, una serie de expresiones y comentarios "totalmente inapropiados e injustificables por parte de un profesor hacia sus alumnas", porque se considera que desbordan cualquier relación de confianza que pueda tener el docente con las estudiantes de su clase.

También reprocha al acusado las propuestas que les dedicó a las víctimas al decirles que cuando alcanzaran los 18 años de edad se casaría con ellas. El acusado lo justificó diciendo que se trató de un comentario sin ninguna intención y que lo dijo porque las menores querían que conociera a sus madres. Esta excusa ha sido insuficiente para los jueces, que insisten en que no fue un comentario adecuado de un maestro hacia unas chicas que apenas tenían doce años de edad.

Lo mismo interpreta el tribunal sobre los comentarios que dedicaba el acusado al hablar de los pechos de las adolescentes. "Se trata de comentarios con un tenor totalmente ajeno a la labor docente y a la cercanía que puede haber entre un profesor y una alumna".

Tampoco considera la Sala que el hecho de que el maestro les regalara flores a estas víctimas en la festividad de Sant Jordi tuviera un interés en fomentar el hábito de la lectura en las menores. Creen los jueces que este regalo tenía una intencionalidad más bien sexual que cultural.

La sentencia detalla que al principio a las menores incluso les hacía gracia las bromas que les dedicaba su profesor. Sin embargo, hubo un momento, a medida que el curso iba avanzando, en el que como los comentarios no cesaron, las alumnas empezaron a sentirse incómodas y molestas. "Los comentarios llegaron a ser desagradables", se detalla.

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La situación se enturbió tanto que las alumnas decidieron poner los hechos en conocimiento de la jefa de estudios del colegio. El posterior paso que dieron fue presentar una denuncia, que ha sido la base de esta sentencia que condena al profesor.