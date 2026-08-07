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Un muerto y tres afectados por inhalación de humo en un incendio en un edificio de Alberique (Valencia)

El fuego se ha declarado de madrugada y ha obligado a intervenir a los servicios de emergencia y a la Policía Local para evacuar el inmueble

Un vecino del edificio donde se ha producido el incendio en Alberic: &quot;Había mucho fuego&quot;

Un vecino del edificio donde se ha producido el incendio en Alberic: "Había mucho fuego" / Fernando Bustamante

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Lucía Camporro

Alberic

Tragedia de madrugada en la comarca de la Ribera Alta. Un hombre ha fallecido este viernes en un incendio registrado en el primer piso de una vivienda situada en la localidad de Alberique en Valencia. La llamada de alerta se ha producido alrededor de las 3:00 horas de la mañana, movilizando de urgencia a un amplio dispositivo de emergencias.

Como consecuencia de las llamas y la densa humareda, tres personas han tenido que ser atendidas por los servicios sanitarios, principalmente por inhalación leve de humo. Afortunadamente, según las fuentes oficiales, sus lesiones no revisten gravedad.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia -cuatro dotaciones de Silla y Alzira, un oficial, el sargento de Alzira y una dotación GERA-, agentes de la Guardia Civil, personal sanitario y miembros de la Policía Local de Alberique, quienes han trabajado de forma conjunta para sofocar el fuego y controlar la situación.

Rápida actuación policial y solidaridad vecinal

Durante la intervención, los agentes de la Policía Local han jugado un papel crucial al acceder de inmediato al edificio para facilitar el desalojo de los residentes y prestar auxilio a los afectados en los primeros momentos de tensión.

El alcalde del municipio, Toño P. Carratalá, quien se ha desplazado de madrugada al lugar de los hechos, ha querido trasladar públicamente su pésame a los familiares y allegados del fallecido, reconociendo además la labor de los cuerpos de seguridad y la respuesta de los vecinos, que han colaborado activamente con las asistencias.

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Un muerto y tres afectados por inhalación de humo en un incendio en un edificio de Alberic.

Un muerto y tres afectados por inhalación de humo en un incendio en un edificio de Alberic. / Toño P. Carratalá.

La investigación para esclarecer el origen y las causas que desencadenaron el fuego continúa abierta y queda a cargo de las autoridades competentes.

Fuente: Levante - EMV

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