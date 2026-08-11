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Detenidos los padres de una bebé de tres meses fallecida en Zamora al no certificarse su muerte natural

Fue un familiar que se encontraba a cargo de la niña el que dio el aviso

Agentes de la Guardia Civil con uno de los progenitores detenidos.

Agentes de la Guardia Civil con uno de los progenitores detenidos. / GUARDIA CIVIL

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EP

ZAMORA

Los padres de una bebé de tres meses se encuentran detenidos después de que la menor falleciera el pasado domingo en la localidad zamorana de Toro al no poder certificarse su muerte natural.

Según informa la Subdelegación del Gobierno a Europa Press, fue un familiar que se encontraba a cargo de la niña el que dio el aviso a las 12.45 horas. Al domicilio acudieron los santiarios que comunicaron como el familiar les había informado de la muerte del bebé durante la noche por causas desconocidas.

Al no poder certificar su muerte natural, se derivó a la vivienda al juez de guardia y un forense, junto a efectivos de la Unidad orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

El cadáver de la niña se levantó a las 15.18 horas del mismo domingo. Tras la inspección ocular la jueza ordenó la detención de los padres de la fallecida, hasta que se realizara la autopsia del bebé y se aclararan las causas del fallecimiento.

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La autopsia se realizó ayer y los progenitores serán recibidos hoy por la autoridad judicial. Las diligencias y la investigación están declaradas secretas.

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