Toro
Detenidos los padres de una bebé de tres meses fallecida en Zamora al no certificarse su muerte natural
Fue un familiar que se encontraba a cargo de la niña el que dio el aviso
EP
Los padres de una bebé de tres meses se encuentran detenidos después de que la menor falleciera el pasado domingo en la localidad zamorana de Toro al no poder certificarse su muerte natural.
Según informa la Subdelegación del Gobierno a Europa Press, fue un familiar que se encontraba a cargo de la niña el que dio el aviso a las 12.45 horas. Al domicilio acudieron los santiarios que comunicaron como el familiar les había informado de la muerte del bebé durante la noche por causas desconocidas.
Al no poder certificar su muerte natural, se derivó a la vivienda al juez de guardia y un forense, junto a efectivos de la Unidad orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.
El cadáver de la niña se levantó a las 15.18 horas del mismo domingo. Tras la inspección ocular la jueza ordenó la detención de los padres de la fallecida, hasta que se realizara la autopsia del bebé y se aclararan las causas del fallecimiento.
La autopsia se realizó ayer y los progenitores serán recibidos hoy por la autoridad judicial. Las diligencias y la investigación están declaradas secretas.
- Hallan el cadáver de un hombre flotando en el río Nora, cerca de Trubia
- Vox denuncia que el Principado quiere abrir un centro de menores extranjeros en La Florida, en Oviedo
- Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo cancelan su boda tras conocerse una información de última hora: Gabriela Guillén destapa su romance con el futbolista
- Localizan al hombre de 80 años al que buscaban desde ayer en Laviana en un matorral cercano al centro gerontológico en el que reside
- Asturias volverá a tener médicos en paro en un plazo muy breve, alerta el sector: estos son los plazos y las especialidades más afectadas
- Dos heridos graves al chocar una moto con un coche en la carretera de Luanco
- EN IMÁGENES: Miles de romeros toman el prao Salcéu en Pravia para celebrar el Xiringüelu
- El Sporting presenta al Levante una oferta de cesión por Jorge Cabello