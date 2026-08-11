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Violencia de género

Un hombre mata a puñaladas a una mujer en un supuesto caso de violencia machista en Marbella

La Policía Nacional ha arrestado al varón de 59 años tras el presunto crimen machista en la localidad malagueña

Imagen de un coche de la Policía Nacional.

Imagen de un coche de la Policía Nacional. / POLICÍA NACIONAL - Archivo

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EFE

Málaga

Un hombre de 59 años ha sido detenido por la Policía Nacional en Marbella tras supuestamente matar a puñaladas a una mujer en un episodio de violencia de género, según han informado a EFE fuentes policiales.

El crimen se ha producido este lunes en la calle Castilla, en el núcleo de población de San Pedro Alcántara, y el aviso ha sido recibido a las 16.15 horas.

Las fuentes policiales han confirmado la detención del presunto autor y han precisado que aunque la investigación continúa abierta la mujer ha fallecido en un supuesto "episodio de violencia de género".

La mujer ha sido localizada en una vivienda ubicada en la calle Castilla con heridas de arma blanca y aunque hasta el lugar se desplazaron inmediatamente los servicios de emergencias no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

De las pesquisas policiales se desprende que la víctima ha fallecido a consecuencia del apuñalamiento, aunque será la autopsia la que de determine el número de heridas y el tipo de arma blanca utilizada.

El asesinato de esta mujer se ha producido unos días después de que se haya confirmado el crimen machista de otra mujer en Benahavís (Málaga) el 21 de julio, lo que elevaba a 36 el número de mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas en lo que va de año, la peor cifra desde 2019.

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Según la estadística del Ministerio de Igualdad, Andalucía es la comunidad autónoma con más asesinatos de naturaleza machista en 2026.

Ante la violencia machista, 016

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.

En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.

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