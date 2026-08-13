Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Se busca al autor

Muere un joven agredido con arma blanca en una calle de Fuerteventura

Tras estabilizarlo lo trasladaron en estado crítico al Hospital General de Fuerteventura, donde ha fallecido durante la madrugada de este jueves

Guardia Civil.

Guardia Civil. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Fuerteventura

El hombre, de 23 años, que en la tarde de este miércoles fue apuñalado con un arma blanca en la calle Matías López de Tuineje, en la isla de Fuerteventura, ha fallecido durante la madrugada de este jueves, según ha confirmado a Europa Press la Guardia Civil, que busca ahora al autor de los hechos.

La agresión, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias, se ha producido sobre las 20.41 horas de este miércoles, momento en el que el 112 de Canarias recibió una alerta en la que se informaba que había un hombre con una herida por arma blanca en la citada calle, trasladándose hasta el lugar personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como un médico y un enfermero del centro de salud de la zona.

Una vez en el lugar, comprobaron que el joven estaba en parada cardiorrespiratoria, por lo que procedieron a realizarle las maniobras de reanimación, tanto básicas como avanzadas, consiguiendo revertir la situación. De esta forma, tras estabilizarlo lo trasladaron en estado crítico al Hospital General de Fuerteventura, donde ha fallecido durante la madrugada de este jueves.

Noticias relacionadas

Ahora agentes de la Guardia Civil, encargada de instruir las diligencias, buscan al autor de estos hechos e investigan lo ocurrido para conocer los motivos de la agresión con arma blanca que ha causado la muerte del joven.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo: movilización sin precedentes para seguir el eclipse en Asturias y preocupación por la nubosidad
  2. En imágenes: La iglesia de Santa María, en Villanueva, se llena para dar el último adiós a Enrique López
  3. Un negociador de la Policía Nacional evita que un hombre se arroje desde un decimoquinto piso en Oviedo
  4. Hallan muerto en su celda de la cárcel de Cantabria al autor del crimen de la confitería de Avilés
  5. Peligro en el Huerna: decenas de conductores se detienen en plena autopista para ver el eclipse e incluso sacan sillas
  6. Todo listo para la 'noche' más corta en Asturias: apenas dos minutos de eclipse total, temor a una desbandada de la costa al interior y enorme despliegue de emergencias
  7. El eclipse total desde Asturias: las mejores fotos de Gijón, Oviedo, Avilés, Centro, Oriente y Occidente
  8. Los vecinos de La Florida se concentran contra los planes del Principado para instalar un centro de menores tutelados en el barrio

Muere un joven agredido con arma blanca en una calle de Fuerteventura

Muere un joven agredido con arma blanca en una calle de Fuerteventura

Encuentran el cadáver de una mujer de 52 años en el embalse de Quirós: vecina de Trubia, se dio un baño tras el eclipse y se hundió

Cae el líder de una banda de narcos belgas buscado en 31 países que se escondía en Barcelona

Cae el líder de una banda de narcos belgas buscado en 31 países que se escondía en Barcelona

Golpe a la producción de droga en España: 23 detenidos y 4 laboratorios desmantelados

Golpe a la producción de droga en España: 23 detenidos y 4 laboratorios desmantelados

Muere un joven de 25 años tras ser apuñalado en una vivienda en Málaga

Muere un joven de 25 años tras ser apuñalado en una vivienda en Málaga

Los peligrosos consejos de la santera 'Maestra Meiga' a mujeres maltratadas: "No lo denuncies porque te quiere..."

Los peligrosos consejos de la santera 'Maestra Meiga' a mujeres maltratadas: "No lo denuncies porque te quiere..."

El presunto homicida de Marbella y su pareja se denunciaron una semana antes del crimen por una agresión mutua

El presunto homicida de Marbella y su pareja se denunciaron una semana antes del crimen por una agresión mutua

Detenido en Bélgica un joven sospechoso de asesinar a otro por encargo en Fuengirola (Málaga)

Detenido en Bélgica un joven sospechoso de asesinar a otro por encargo en Fuengirola (Málaga)
Tracking Pixel Contents