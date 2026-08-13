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Investigación

Prisión para los dos detenidos por el crimen del matrimonio de Tauste (Zaragoza)

Los cuerpos de Javier Sánchez y Esther Latorre aparecieron con heridas de arma blanca en su domicilio, desencadenando una investigación que ha conmocionado Tauste

La Guardia Civil a las puertas de los juzgados de Ejea de los Caballeros.

La Guardia Civil a las puertas de los juzgados de Ejea de los Caballeros. / EFE/ Javier Belver

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Carlota Gomar

Zaragoza

Prisión provisional y sin fianza para los dos detenidos por el crimen del exsecretario general de UAGA, Javier Sánchez, y su mujer Esther Latorre en su vivienda de Tauste. La hija mayor del matrimonio, y su actual pareja, han sido trasladados desde los Juzgados de Ejea de los Caballeros hasta la cárcel de Zuera a primera hora de esta tardes después de comparecer en los Juzgados de Ejea de los Caballeros. Ambos se han acogido a su derecho a no declarar ante el juez.

Los dos detenidos, asistidos por los abogados Patricia Muñoz y Sergio Piraces, han llegado a Ejea de los Caballeros sobre las nueve de la mañana, separados en dos coches de la Guardia Civil y sin que haya habido contacto entre ellos. Una veintena de agentes, junto a varias unidades de la USECIC y policías locales del municipio, han acordonado la zona y cortado el tráfico de la calle Independencia, donde se encuentran los juzgados, para garantizar la seguridad del traslado.

La Policía Científica en el domicilio de los dos vecinos de Tauste, Javier Sánchez y Esther Latorre.

La Policía Científica en el domicilio de los dos vecinos de Tauste, Javier Sánchez y Esther Latorre. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Los detenidos, acusados de acabar con la vida del matrimonio formado por Javier Sánchez y Esther Latorre, fueron trasladados

el pasado lunes a la Comandancia de la Guardia Civil en Valdespartera, tras su arresto a mediodía en Zaragoza. El equipo de la Policía Judicial, procedente de Madrid, se ha centrado en terminar de perfilar el atestado, mientras la Guardia Civil no ha cesado en la búsqueda de pruebas en el domicilio y también en Tauste. De hecho, se ha llegado incluso a revisar las cámaras del municipio para intentar determinar cómo se habrían desplazado desde Zaragoza. La Policía Judicial de la Guardia Civil ha presentado su amplio atestado que recoge todas las pruebas recogidas desde el pasado domingo por el Servicio de Criminalística.

Los cuerpos del matrimonio fueron hallados con varias heridas de arma blanca en su domicilio en la madrugada del sábado al domingo. Fue el lunes, en torno al mediodía, cuando Carlota y Luis Carlos fueron detenidos en Zaragoza, para ser trasladados a la comisaría de Valdespartera.

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Ese mismo lunes en que la pareja fue detenida, se celebró un velatorio multitudinario en la Casa de Cultura de Tauste, en un acto civil al que asistieron más de 1.500 personas. La sensación entre los vecinos era de total consternación y "mucho dolor", mientras las preguntas siguen abriéndose camino en un doble crimen que ha alterado la vida y el día a día del pueblo desde el pasado fin de semana.

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Fuente: El Periódico de Aragón

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