Multan a un policía por no impedir un consumo de cocaína en Gran Canaria: prestó su carnet profesional para preparar la droga

Un policía nacional ha sido objeto de dos sanciones graves después de ser identificado en una calle de Las Palmas de Gran Canaria al lado de un grupo de personas que estaban consumiendo cocaína en la vía pública, sin que lo impidiera y usando su carnet profesional para la preparación de la droga.

El policía recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ya que está destinado en la capital española, que acaba de ratificar las medidas impuestas por la Dirección General de la Policía en las que se le quiere suspender de empleo y sueldo durante cinco meses y veinte días.

Los hechos tuvieron lugar cuando fue localizado por un dispositivo policial junto a otras tres personas aunque el sancionado niega el relato y sostiene que se había apartado del grupo a una distancia "considerable" para atender una llamada telefónica.

Uno dejó entrever que la droga era suya

También aseguró que nunca fue consciente de que los demás estuvieran consumiendo sustancias estupefacientes y menos que para ello utilizaran su identificación.

Los cinco policías que actuaron entonces apoyaron esta versión y aseguraron que estaba alejado, que no lo vieron drogarse pero que al preguntar de quién era la cocaína uno de ellos dejó entrever que pertenecía al policía.

"No sé por qué me tengo que comer este marrón", aseguró el agente

"No sé por qué me tengo que comer este marrón, esta droga no es mía. Es de un cobarde que es quien debería hacerse cargo", dijo el identificado mientras miraba al recurrente.

Este último justificó que estuvieran usando su carné porque se lo había mostrado a un amigo suyo que estaba en el grupo para que apreciara su deterioro y que luego lo olvidó mientras atendía una llamada pero que nunca supo que lo estaban usando para preparar las rayas.

En su escrito señala que además de no acreditarse los hechos, las sanciones carecen de proporcionalidad, ya que la resolución habría ido más allá de lo declarado por los propios agentes.

Cambios de versión

El Abogado del Estado se opuso al recurso al alegar su "escasa verosimilitud, constantes incongruencias y cambios de versión", por parte del agente y del conocido.

Para esta parte no resulta verosímil decir que el sancionado no se percató de que a apenas 50 centímetros varias personas con las que poco antes había compartido vehículo, estaban consumiendo drogas y de hecho cree que al ver el dispositivo policial cogió el teléfono y se apartó.

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Añade que carecería de relevancia que no se le interviniera sustancia alguna o que no se le viera consumiendo, ya que la sanción se impuso por estar al lado de personas que lo hacían sin intervenir y haber facilitado su carné para la preparación de la misma.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas