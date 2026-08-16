Viana
Dos heridos tras estrellarse una avioneta en Navarra
Un varón ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño, donde está siendo atendido con pronóstico reservado
El otro ha sido trasladado a otro centro sanitario en Navarra
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EFE
Pamplona
Dos personas han resultado heridas y han sido hospitalizadas tras estrellarse este domingo una avioneta en Viana, según ha indicado a EFE la Policía Foral.
Como consecuencia del accidente, un varón ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño, donde está siendo atendido con pronóstico reservado, según ha informado el Gobierno de La Rioja.
Ha añadido que el otro varón herido ha sido trasladado a Navarra.
En el accidente han sido movilizados recursos de La Rioja y Navarra.
Fuente: El Periódico
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