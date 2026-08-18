Incendio
Más de 200 desalojados por un incendio en un garaje comunitario de Tomares (Sevilla)
Los bomberos de la Diputación Provincial de Sevilla actuaron para sofocar las llamas en el garaje comunitario, que se propagaron a varios vehículos
Claudio Guarino
Tres personas han sido asistidas y más de 200 vecinos han sido desalojados de forma preventiva tras el incendio registrado en un garaje comunitario de Tomares (Sevilla), según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía.
El teléfono 112 recibió, a las 16:30 horas, una quincena de llamadas que alertaban del incendio en un garaje comunitario situado en la Plaza de las Nieves. Desde la sala coordinadora se activó rápidamente a los Bomberos de la Diputación Provincial, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil.
Hasta el lugar se movilizaron efectivos de los parques de Mairena del Aljarafe, Santiponce, Sanlúcar y La Rinconada, junto con la unidad de mando. Según han informado desde el servicio de extinción de incendios, el fuego, al parecer, comenzó en una moto y posteriormente se propagó a más vehículos.
Entre 200 y 300 vecinos desalojados en Tomares
Como medida preventiva, entre 200 y 300 vecinos fueron desalojados de tres bloques, cada uno de ellos con alrededor de un centenar de viviendas, según fuentes de la Policía Local.
A última hora de la noche, los residentes del bloque 1 pudieron regresar a sus domicilios. Por el contrario, los vecinos de los bloques 2 y 3 no pudieron volver a sus viviendas y fueron realojados en hoteles y en casas de familiares.
Los servicios sanitarios atendieron a tres personas, aunque ninguna de ellas requirió traslado hospitalario. Los bomberos realizaron labores de revisión y aseguramiento del garaje y de los bloques afectados.
Fuente: El Correo de Andalucía
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