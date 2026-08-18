Investigación
Cuatro atracadores roban a punta de pistola en Murcia miles de euros de un vehículo que transportaba la recaudación de salones de juegos
Los investigadores creen que fue un golpe profesional y que los ladrones estaban esperando en la rotonda al vehículo de una empresa que gestiona casinos, bingos y salas de apuestas
Los hechos tenían lugar este martes, sobre las 6.30 de la mañana, en la rotonda de incorporación a la autopista, a la altura de Puerto de Mazarrón, en Mazarrón. Según informaron fuentes cercanas al caso, un vehículo que transportaba una gran cantidad de dinero (de la recaudación de salones de juegos) fue asaltado por cuatro individuos armados.
Les estaban esperando, creen los expertos de la Guardia Civil, Cuerpo competente para asumir la investigación del caso. Los atracadores, que portaban en sus manos pistolas, amenazaron a las personas que se encontraban en el vehículo (propiedad de un grupo empresarial que gestiona, tanto en España como en el extranjero, diferentes casinos, bingos y salas de apuestas) y, según contaron luego las víctimas, llegaron a protagonizar un forcejeo. El objetivo: robar el dinero que transportaba la furgoneta, que era el que habían echado vecinos en las tragaperras.
Cuando los atracadores terminaron de dar el 'palo', huyeron sin dejar daños personales. Fue un golpe limpio: robaron el dinero (una cantidad que no ha sido precisada, pero que, según fuentes próximas, ascendería a miles de euros) y escaparon. No fue preciso enviar al lugar sanitarios en niguna ambulancia. Las personas que viajaban en el furgón sufrieron un ataque de nervios, pero ninguna lesión física.
Bandas profesionales violentas
Desde Jupol, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional alertaron recientemente del "avance imparable de las bandas organizadas violentas en la Región", donde se asientan "grupos criminales cada vez mejor armados, mejor estructurados y con mayor capacidad de intimidación, que operan con una sensación de impunidad inaceptable mientras los policías nacionales siguen sin los efectivos ni los medios necesarios para hacerles frente", dijo Francisco Moreno, secretario de Comunicación de Jupol Murcia.
Por su parte, el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la Región de Murcia, Juan García Montalbán, apuntó que "la proliferación de bandas organizadas que asaltan principalmente salones de juego no es nada nuevo en la Región de Murcia", dado que "llevamos varios años luchando contra este fenómeno, que aumenta o disminuye según el numero de bandas desarticuladas".
Fuente: La Opinión de Murcia
- Conmoción en Oviedo: una mujer, herida muy grave al ser atropellada por un tren tras acercarse demasiado a las vías
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- La Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera tras la la bajada de velocidad obligatoria a 80 kilómetros por hora: multas de hasta 200 euros
- El bar asturiano ubicado a más de 1.130 metros de altitud, con vistas a los lagos de Covadonga, que recomienda la mujer de Santiago Abascal: 'Vais a salir redondos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo alisador más barato del mercado: con revestimiento de cerámica
- Mari Luz Álvarez, vecina de Tacones: 'El pueblo ya no es tan tranquilo como antes pero aun así no lo cambio por la ciudad
- Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Rocambolesca trifulca en Gijón: un perro orina un puesto de ropa del Muro y tiene que intervenir la Policía para calmar al tendero