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Tiroteo en Isla Cristina

La Guardia Civil encuentra "las armas" utilizadas en el tiroteo de Huelva en un ajuste de cuentas entre clanes

Por el momento, han sido aprehendidas y serán remitidos al Servicio de Balística para su análisis e informe pericial

Imágenes del lugar del tiroteo del pasado domingo.

Imágenes del lugar del tiroteo del pasado domingo. / Francisco J. Olmo / Europa Press

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Domingo Díaz

La Guardia Civil ya tiene en su poder "las armas" utilizadas presuntamente en el tiroteo del pasado domingo en Isla Cristina por un ajuste de cuentas entre clanes, según las primeras hipótesis. Los agentes de la Benemérita han encontrado el armamento utilizado por los asaltantes en un encuentro en el que murieron tres personas -entre ellas un menor que no tenía nada que ver con el asunto- y un bebé nonato y resultaron heridas otras dos, una de ellas de gravedad.

La Benemérita no ha confirmado cuántas armas se usaron ni de qué tipo eran por el momento. La información que se desprende de la investigación es muy poca debido a que continúa operativo el secreto de sumario. El Instituo Armado ha trasladado que dichos efectos "han sido aprehendidos por los agentes y serán remitidos al Servicio de Balística para su análisis e informe pericial".

De la misma manera, "una vez finalizado el estudio técnico, las armas y el informe será remitido a la Autoridad Judicial que entiende la causa".

El caso continúa abierto y se sigue buscando a las dos personas que huyeron en una moto tras perpetrar los disparos. Los asaltantes abrieron fuego la noche del pasado domingo y acabaron con la vida de dos mujeres, madre e hija respectivamente, y un menor de 16 años que pasaba por allí. También resultó herido el hijo de 18 años de la mujer más joven, cuyo estado de salud es toda una incógnita desde el pasado domingo.

Las primeras pesquisas apuntan que este tiroteo es fruto de un enfrentamiento entre los clanes de Moriña y Salazar. La disputa habría comenzado en 2024, cuando 'El Baba', perteneciente a la segunda familia, mató presuntamente al hermano de su mujer, Ramón Moriña. Desde entonces, se han sucedido varios enfrentamientos en los que, además de los ya citados, también falleció en 2025 el padre de El Baba.

Noticias relacionadas y más

En estos momentos, agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional continúan desplegados en Isla Cristina y en los barrios de El Torrejón y Pérez Cubillas para evitar nuevos enfrentamientos entre clanes. El dispositivo continuará hasta que las aguas se calmen.

Fuente: El Correo de Andalucía

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