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Muere el hombre de 37 años apuñalado por su compañero de piso en Estepona (Málaga)

La víctima permanecía ingresada de gravedad tras sufrir heridas de arma blanca en el tórax; el presunto agresor, de 52 años, fue detenido

La Policía Nacional continúa la investigación para esclarecer esclarecer todas las circunstancias relacionadas con el fallecimiento.

La Policía Nacional continúa la investigación para esclarecer esclarecer todas las circunstancias relacionadas con el fallecimiento. / Redacción

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Redacción

Málaga

El hombre de 37 años que permanecía hospitalizado en estado grave después de ser presuntamente apuñalado por su compañero de piso en Estepona (Málaga) ha fallecido este miércoles, según han confirmado fuentes cercanas al caso.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de una agresión ocurrida durante la noche de este pasado lunes en una vivienda del municipio malagueño. El supuesto autor de los hechos, un hombre de 52 años, fue detenido tras el suceso.

Una pelea en una vivienda de Estepona

El incidente se produjo pasadas las 20.00 horas del lunes, cuando el sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso en el que se alertaba de una pelea entre dos hombres en una vivienda de Estepona.

La sala coordinadora movilizó a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional para atender el suceso.

Según informaron fuentes policiales, la víctima presentaba heridas provocadas presuntamente con un arma blanca en la zona del tórax. Debido a la gravedad de las lesiones, fue evacuada hasta un centro hospitalario, donde permanecía ingresada.

Finalmente, el hombre ha fallecido este miércoles.

Detenido el compañero de piso de la víctima

Tras la agresión, los agentes procedieron a la detención del compañero de piso, de 52 años, como presunto responsable del apuñalamiento.

La investigación continúa abierta por parte de la Policía Nacional con el objetivo de determinar cómo se produjeron los hechos y esclarecer todas las circunstancias relacionadas con el fallecimiento.

Otros apuñalamientos investigados en Málaga

Este suceso se produce después de que también este pasado lunes fuese detenido un hombre por apuñalar presuntamente de gravedad a un joven en el Real de la Feria de Málaga.

La plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, que se encontraba en funciones de guardia de detenidos, acordó para este arrestado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Noticias relacionadas

Por otro lado, el pasado domingo, la plaza número 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, en funciones de guardia, decretó también prisión provisional, comunicada y sin fianza para un hombre de 32 años detenido por matar presuntamente a su compañero de piso, de 52 años, en Málaga capital.

Fuente: La Opinión de Málaga

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