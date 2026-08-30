Investigación
El hombre detenido por el asesinato de su pareja en Isla Cristina queda en libertad al descartarse su implicación
"Los indicios recabados en el lugar de los hechos y los resultados analíticos descartan la hipótesis inicial que motivó la detención del varón", ha señalado la Guardia Civil
Domingo Díaz
El hombre italiano de 60 años detenido el pasado viernes en la localidad onubense Isla Cristina por la muerte de su pareja ha sido puesto en libertad por la autoridad judicial. Según ha informado la Guardia Civil de Huelva, se ha descartado la hipótesis que llevó a su detención y a la catalogación de lo ocurrido como un caso de violencia de género.
El Instituto Armado ha señalado a través de un comunicado que "una vez finalizada la correspondiente inspección técnico ocular por parte del Equipo de Policía Judicial en el lugar de los hechos e incorporado al expediente el informe forense preliminar, la Autoridad Judicial ha procedido a decretar la puesta en libertad del detenido".
Cabe recordar que la mujer, de 47 años, fue hallada sin vida el pasado 28 de agosto con heridas producidas por arma blanca. "Los indicios recabados en el lugar de los hechos y los resultados analíticos descartan la hipótesis inicial que motivó la detención del varón", señala la Guardia Civil.
El cuerpo de la mujer fue hallado en la playa de La Gaviota. Según ha podido saber El Correo de Andalucía de fuentes de la investigación, por el momento no hay hipótesis que señalen a una tercera persona implicada en lo ocurrido.
Cabe recordar que la mujer era de nacionalidad italiana, mientras que su pareja era italiano. La pareja tenía su residencia habitual en Alemania y se encontraban realizando una ruta turística en autocaravana por distintos puntos de la Península Ibérica. Además, tal y como ya se informó, el varón no tenía antecedentes y la víctima no estaba incluida en el Sistema Viogén.
Fuente: El Correo de Andalucía
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