Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Crimen

Muere un hombre apuñalado en un bar junto al Hospital General de Valencia

La víctima falleció a las 1.30 horas tras ser trasladada al hospital en estado crítico por una reyerta en el local '22 y Punto'. La Policía Nacional ha detenido a una mujer como principal sospechosa del crimen

El lugar del presunto apuñalamiento mortal.

El lugar del presunto apuñalamiento mortal. / G.M.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Claudio Moreno

Valencia

La madrugada del sábado al domingo comenzó con un crimen sangriento. Una pelea en un bar de la calle dels Jurats 22, en el barrio de l’Olivereta y junto al Hospital General de Valencia, acabó con un apuñalamiento que terminó resultando mortal.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una patrulla de la Policía Nacional, alertada poco antes de la medianoche. Desde “22 y Punto” requirió asistencia sanitaria y siguió a la principal sospechosa –española de 35 años– hasta su domicilio, donde fue detenida a las 0.05.

La víctima, un hombre de nacionalidad peruana nacido en 1981, fue trasladado de inmediato al hospital pero no se pudo hacer nada por su vida y terminó falleciendo a las 1.30 horas.

Noticias relacionadas

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional está investigando los hechos para esclarecer todas las circunstancias de la reyerta mortal en este bar de l’Olivereta. Por el momento se desconoce si había alguna relación entre sospechosa y víctima y qué desencadenó la reyerta que concluyó con el apuñalamiento mortal.

Fuente: Levante - EMV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Javier y Eva, la pareja de veinteañeros de Asturias que consiguió una plaza fija de profesor en el mismo centro educativo: 'Ahora hay muchas necesidades en los coles
  2. Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, colocar la baliza v-16, pero no sacar el bote del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
  3. Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  4. Multado con 1.000 euros por llevar el coche a las fiestas del pueblo tras durante la operación retorno: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  5. Silvia González, la profesora praviana de 39 años que sacó un 10 en las oposiciones de junio y que ahora tiene plaza fija 'enfrente de casa
  6. El perfil de la nueva consejera de Derechos Sociales: dama de hierro con guante de seda, pero de armas tomar
  7. Un praviano de 33 años acaba en el hospital tras ser atacado por un enjambre de avispas: 'Me vi rodeado de repente, se me echaron encima
  8. La tromba de agua caída en Oviedo provoca daños a 50 vehículos en un garaje de Fozaneldi: 'Podría haber matado a alguien. En sólo diez minutos esto parecía una cascada

Muere un hombre apuñalado en un bar junto al Hospital General de Valencia

Un hombre, herido grave tras un accidente en una atracción del parque Warner de Madrid

Un hombre, herido grave tras un accidente en una atracción del parque Warner de Madrid

Un hombre muere tras prenderse fuego ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba después de intentar acceder por la fuerza

Detienen a dos canteranos del RCD Mallorca, por grabar a escondidas desde un armario un encuentro sexual con una menor

Detienen a dos canteranos del RCD Mallorca, por grabar a escondidas desde un armario un encuentro sexual con una menor

El matrimonio muerto en Valencia sufrió un atrapamiento por succión al taponarse el sistema de absorción del spa

El matrimonio muerto en Valencia sufrió un atrapamiento por succión al taponarse el sistema de absorción del spa

Detenido el conductor de un VTC por detención ilegal y agresión sexual a una clienta

Detenido el conductor de un VTC por detención ilegal y agresión sexual a una clienta

Así fue el robo del Tesoro de Villena: seis encapuchados con material antidisturbios que sabían a lo que iban

Así fue el robo del Tesoro de Villena: seis encapuchados con material antidisturbios que sabían a lo que iban

Muere un hombre en La Palma durante el incendio de su vivienda

Muere un hombre en La Palma durante el incendio de su vivienda
Tracking Pixel Contents