Investigación
Muere un hombre por un disparo con arma de fuego en Azpeitia (Guipúzcoa)
La Ertzaintza ha abierto una investigación y se encuentra en busca del autor de los hechos
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EP
San Sebastián
Un hombre ha perdido la vida este martes en la localidad guipuzcoana de Azpeitia debido a un disparo con arma de fuego, según han informado la Ertzaintza.
La Policía Vasca ha confirmado que ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de un hombre en Azpeitia por un disparo con arma de fuego y, pasadas las nueve de la noche, está buscando al autor de los hechos.
Fuente: El Periódico
- Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT reconoce que 'es bueno hacer una reflexión' tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla
- Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Luz verde del BOE a la baliza v-27 que llega tras la v-16: precio y dónde se coloca
- Multado con 200 euros un conductor que circulaba a la velocidad adecuada en carretera pero tenía la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Mañana se se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la elegante alfombra isla de salón más barata del mercado: suave y confortable
- La Guardia civil vigila las guanteras de los coches y los asientos y retira el permiso de conducir: la multa de 1.000 euros pese a circular a la velocidad adecuada
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de seis cojines de sofá de pelo sintético más barato del mercado: de tacto muy suave
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de tres sartenes de cerámica antiadherente más baratas del mercado: para todo tipo de platos