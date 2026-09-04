Charco de la Pava
Detenido un hombre en Sevilla por apuñalar a otro en el corazón por su negativa a mantener sexo
La agresión le ocasionó un profundo corte en el tórax, que requirió una herida cerca de 30 puntos de sutura para su curación
EFE
Un hombre ha sido detenido en Sevilla por agredir a otro con un arma blanca en el tórax y causarle heridas de gravedad al negarse la víctima a mantener relaciones sexuales, de madrugada, en la zona conocida como 'Charco de la Pava'.
Los hechos ocurrieron a principio de verano en la capital andaluza, cuando un ciudadano puso en conocimiento de la Policía Nacional que habían apuñalado a un hombre, hechos que comprobaron los agentes una vez que se personaron en el lugar.
Atendida la víctima y completadas las primeras pesquisas, todo apuntaba a que la agresión habría sido motivada por el acoso del presunto autor sobre dos personas a las que les propuso mantener relaciones sexuales, ha informado este viernes la Policía Nacional en un comunicado.
El rechazo de estas personas habría impulsado al supuesto agresor a abalanzarse sobre la víctima con dos armas blancas en las manos.
Esto le ocasionó un profundo corte en el tórax a la altura del corazón, que requirió una herida cerca de 30 puntos de sutura para su curación.
La investigación culminó con la identificación del presunto autor de los hechos quien, tras ser localizado por los agentes, fue detenido y puesto a disposición judicial por tentativa de homicidio.
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