Detenido un hombre en Sevilla por apuñalar a otro en el corazón por su negativa a mantener sexo

Un hombre ha sido detenido en Sevilla por agredir a otro con un arma blanca en el tórax y causarle heridas de gravedad al negarse la víctima a mantener relaciones sexuales, de madrugada, en la zona conocida como 'Charco de la Pava'.

Los hechos ocurrieron a principio de verano en la capital andaluza, cuando un ciudadano puso en conocimiento de la Policía Nacional que habían apuñalado a un hombre, hechos que comprobaron los agentes una vez que se personaron en el lugar.

Atendida la víctima y completadas las primeras pesquisas, todo apuntaba a que la agresión habría sido motivada por el acoso del presunto autor sobre dos personas a las que les propuso mantener relaciones sexuales, ha informado este viernes la Policía Nacional en un comunicado.

El rechazo de estas personas habría impulsado al supuesto agresor a abalanzarse sobre la víctima con dos armas blancas en las manos.

Esto le ocasionó un profundo corte en el tórax a la altura del corazón, que requirió una herida cerca de 30 puntos de sutura para su curación.

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La investigación culminó con la identificación del presunto autor de los hechos quien, tras ser localizado por los agentes, fue detenido y puesto a disposición judicial por tentativa de homicidio.