El incendio forestal de Pendilla de Arbás, en León, pasa a Asturias, muy cerca del yacimiento de La Carisa
Se trata de un fuego intencionado, según la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León
Agencias
La Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León informó de que el incendio forestal causado de forma intencional en Pendilla de Arbas (León) ha pasado a Asturias, donde se encuentra actualmente la parte más activa del fuego.
Este incendio se activó a las 23.40 horas del viernes en la localidad perteneciente al municipio de Villamanín y se ha declarado en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 a las 15.10 horas de este sábado al tener la previsión de tardar más de doce horas en estabilizarlo.
Más de una veintena de medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de este fuego cuyo causa probable es intencionada, tal y como recoge la plataforma de la Junta de información de incendios, Inforcyl.
Otro incendio cercano a territorio asturiano es el de Sosas de Laciana, en el que han intervenido en días pasados medios de la Brigada de Refuerzo (Brif) de Tineo.
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