Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

El incendio forestal de Pendilla de Arbás, en León, pasa a Asturias, muy cerca del yacimiento de La Carisa

Se trata de un fuego intencionado, según la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León

El incendio de Pendilla de Arbás.

El incendio de Pendilla de Arbás. / ATBrif

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Luis Ángel Vega

Agencias

Oviedo / León

La Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León informó de que el incendio forestal causado de forma intencional en Pendilla de Arbas (León) ha pasado a Asturias, donde se encuentra actualmente la parte más activa del fuego.

Este incendio se activó a las 23.40 horas del viernes en la localidad perteneciente al municipio de Villamanín y se ha declarado en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 a las 15.10 horas de este sábado al tener la previsión de tardar más de doce horas en estabilizarlo.

Vista aérea del incendio de Pendilla de Arbás.

Vista aérea del incendio de Pendilla de Arbás. / Europa Press / Junta de Castilla y León

Más de una veintena de medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de este fuego cuyo causa probable es intencionada, tal y como recoge la plataforma de la Junta de información de incendios, Inforcyl.

Noticias relacionadas

Otro incendio cercano a territorio asturiano es el de Sosas de Laciana, en el que han intervenido en días pasados medios de la Brigada de Refuerzo (Brif) de Tineo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción en El Fontán de Oviedo por la muerte de un conocido florista de 48 años que perdió la vida en un accidente de moto en Quirós
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de fundas de almohada estampadas más barato de mercado: transpirables y fáciles de limpiar
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el completo set de brochas de maquillaje más barato del mercado: de alta calidad y especialmente suaves
  4. Dos montañeros, colgados al enredarse las cuerdas cuando escalaban una pared en el Cares
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cama estampado más barato del mercado: transpirable y fácil de limpiar
  6. En crisis como la de Ceuta es mejor que haya un Gobierno progresista', defiende el ministro Bolaños en Oviedo
  7. El PSOE ya tiene candidato para intentar recuperar la Alcaldía de Mieres: Roberto Ardura encabezará la lista de los socialistas
  8. Muere un motorista de 48 años al caer por un desnivel cuando circulaba por el alto de La Cobertoria

El incendio forestal de Pendilla de Arbás, en León, pasa a Asturias, muy cerca del yacimiento de La Carisa

El incendio forestal de Pendilla de Arbás, en León, pasa a Asturias, muy cerca del yacimiento de La Carisa

Muere un joven tras caer de una valla en el Día de los Gansos de la localidad vizcaína de Lekeitio

Muere un joven tras caer de una valla en el Día de los Gansos de la localidad vizcaína de Lekeitio

Investigan por indicios delictivos la muerte de un hombre caído desde una azotea de un edificio ocupado en Madrid

Investigan por indicios delictivos la muerte de un hombre caído desde una azotea de un edificio ocupado en Madrid

Detenido en Cantabria un matrimonio tras hallar al padre de ella muerto en casa desde hacía tiempo

Detenido en Cantabria un matrimonio tras hallar al padre de ella muerto en casa desde hacía tiempo

Muere una mujer corneada por un toro en un encierro en Albacete

Muere una mujer corneada por un toro en un encierro en Albacete

Multan con 200 euros al conductor de una ambulancia que recogía a pacientes de diálisis en el Hospital de Elda

Multan con 200 euros al conductor de una ambulancia que recogía a pacientes de diálisis en el Hospital de Elda

Exclusiva | En casa de los asesinos de Francisca Cadenas: la fosa donde escondieron el cadáver

Exclusiva | En casa de los asesinos de Francisca Cadenas: la fosa donde escondieron el cadáver

Detenido el sospechoso de haber matado a tiros a un taxista en Guipúzcoa

Detenido el sospechoso de haber matado a tiros a un taxista en Guipúzcoa
Tracking Pixel Contents