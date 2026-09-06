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Violencia machista

La Policía Nacional detiene a un neonazi por lanzar a su pareja del coche en marcha en Gandia

Le propinó un puñetazo en la cara antes de arrojarla al asfalto frente a un bar de copas

El arrestado, con antecedentes, ha sido un miembro activo de grupos de estética neonazi en Madrid

La víctima fue trasladada al Hospital de Gandia y la Policía Nacional detuvo al autor

La víctima fue trasladada al Hospital de Gandia y la Policía Nacional detuvo al autor / Miguel Pérez

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Miguel Pérez

Gandia

Es una escena que tardarán tiempo en olvidar los clientes de un conocido bar de copas de la playa de Gandia. Hace unos días, estando en la terraza, vieron cómo un coche circulaba por la calle Rioja y se abría la puerta del copiloto, cayendo una chica al suelo mientras el vehículo seguía su marcha y desaparecía del lugar.

Las personas que fueron a auxiliar a esta chica vieron que tenía toda la cara ensangrentada y alertaron al 112, que a través del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) movilizaba a varias patrullas de la Policía Nacional, así como también a los servicios sanitarios.

Un puñetazo en toda la cara

La joven presentaba heridas compatibles con un puñetazo, así como lesiones en la nariz, sangrando abundantemente, por lo que fue atendida por la ambulancia que acudió al lugar de los hechos. Tras recibir las primeras atenciones, fue trasladada hasta el hospital, donde ingresó y se le practicaron diversas pruebas, activando también el protocolo de agresiones, en este caso violencia machista.

Una vez atendida la joven y antes de ser trasladada al centro sanitario, los agentes de la Policía Nacional que acudieron al lugar comenzaron a indagar sobre lo ocurrido, preguntando a la propia víctima así como a los testigos que presenciaron cómo fue lanzada del vehículo.

"Estábamos discutiendo y me tiró del coche"

La joven explicó que estaba discutiendo con su novio y en un momento dado le propinó un puñetazo y la tiró del coche en marcha. Los agentes, tanto de Seguridad Ciudadana como de Policía Judicial y de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de Gandia, se pusieron de inmediato a intentar localizar el vehículo que había seguido en dirección a la calle Galicia de la playa de Gandia.

Con los datos del coche, los agentes realizaron varias batidas por las calles de la playa con la finalidad de encontrar el vehículo, el cual, tras una intensa búsqueda, fue localizado aparcado.

Un neonazi con los nudillos ensangrentados

Los policías, una vez obtuvieron la descripción aportada por la víctima, lograban dar con el agresor machista cuando caminaba tres o cuatro calles más allá de donde echó a su novia del coche en marcha. El hombre, que todavía tenía los nudillos ensangrentados, fue identificado e informado del motivo de su búsqueda y procedían a su detención y traslado a la Comisaría de la Policía Nacional en Gandia, donde se instruyeron las diligencias.

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El detenido es un hombre al que le constan antecedentes policiales por violencia de género, así como agresiones, y ha sido un miembro activo de grupos de estética neonazi en Madrid. De hecho, se ha visto involucrado en alguna reyerta donde utilizan símbolos, indumentaria y códigos visuales vinculados al nazismo y la extrema derecha con la finalidad, primero, de identificarse con ellos y, segundo, para propagar su ideología.

Fuente: Levante - EMV

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