Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Canarias

Un buceador fallece tras encontrarse en apuros en la costa de Tenerife

El hombre fue rescatado por una embarcación pero se encontraba en parada cardiorrespiratoria

Costa de El Rosario en una imagen de archivo.

Costa de El Rosario en una imagen de archivo. / Andrés Gutiérrez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre ha fallecido este sábado, 12 de septiembre, después de sufrir un incidente mientras practicaba buceo en la zona de Radazul, en el municipio de El Rosario (Tenerife).

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias recibió la alerta a las 10.34 horas, cuando un particular informó de que un buceador se encontraba en apuros cerca de la costa. Tras recibir la llamada, el 112 activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en el lugar.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de Salvamento Marítimo, Salvamento de Playas, Servicio de Urgencias Canario (SUC), Policía Local y Guardia Civil.

El afectado fue trasladado hasta el puerto a bordo de una embarcación. A su llegada, el personal sanitario del SUC comprobó que se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Los sanitarios iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas, pero no pudieron revertir la situación y finalmente confirmaron el fallecimiento del hombre.

Noticias relacionadas

La Policía Local y la Guardia Civil colaboraron con el dispositivo desplegado en la zona. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el incidente.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado un conductor de más de 1.000 euros por echar gasolina 95, cuyo precio está muy alto, pero no llevar el papel en la guantera: la Guardia civil extrema la vigilancia
  2. Los asturianos del Imserso podrán irse a Benidorm en la nueva temporada, aunque con estancias más cortas: consulta las fechas y los precios
  3. Trasladan de la cárcel de Asturias a la de Córdoba por seguridad a un miembro de 'La Santa', la banda de narcos tras el ajuste de cuentas de Llanera
  4. El colectivo 'Fiestes Populares' denuncia una agresión 'fascista' en su caseta de la Catedral de Oviedo: uno de los heridos es el exconcejal de Somos Rubén Rosón
  5. Bertín Osborne visita a los policías y bomberos de Oviedo antes de su concierto en La Ería: 'Quedó contento y sorprendido con las instalaciones
  6. El tremendo susto de dos operarios de telefonía en Teverga: un oso les impedía bajar del repetidor donde trabajaban
  7. Marino González, promotor del festival: 'El Boombastic se queda para siempre en Llanera y el del año que viene será el mayor de su historia
  8. José Soto Chica, exmilitar, investigador, historiador y escritor: 'Hubo una batalla en Cangas de Onís y luego otra en Covadonga

Un buceador fallece tras encontrarse en apuros en la costa de Tenerife

Un buceador fallece tras encontrarse en apuros en la costa de Tenerife

Cuatro jóvenes heridos en un accidente de tráfico en Pinto (Madrid)

Cuatro jóvenes heridos en un accidente de tráfico en Pinto (Madrid)

18 detenidos, 10 de ellos menores, en los disturbios posteriores a la manifestación antifascista en Barcelona

18 detenidos, 10 de ellos menores, en los disturbios posteriores a la manifestación antifascista en Barcelona

Un joven de 18 años resulta gravemente herido tras una agresión con arma blanca en Madrid

Un joven de 18 años resulta gravemente herido tras una agresión con arma blanca en Madrid

Un hombre se quema a lo bonzo frente al juzgado de Cartagena

El juez archiva la investigación de los pozos de la Casa de Alba en el entorno de Doñana

El juez archiva la investigación de los pozos de la Casa de Alba en el entorno de Doñana

Un móvil, restos de sangre y una sierra: las claves que apuntan al detenido por el crimen de Yesa

Un móvil, restos de sangre y una sierra: las claves que apuntan al detenido por el crimen de Yesa

Así fue la investigación del crimen de Yesa (Zaragoza)

Tracking Pixel Contents