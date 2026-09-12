Emergencias
Un hombre se quema a lo bonzo frente al juzgado de Cartagena
El varón de 56 años, que se prendió fuego para protestar contra una sentencia según los testigos, fue trasladado al hospital
José Arrondo
Un hombre de 56 años se intentó quemar a lo bonzo frente a los juzgados de Cartagena (Murcia) en la calle Ángel Bruna. De acuerdo con el servicio de emergencias 112 de la Región de Murcia, se trataba de una persona que amenazaba con prenderse fuego ante la multitud.
Asimismo, comentaron que las llamadas de alerta recibidas de parte de los ciudadanos que presenciaban el suceso indicaron que la persona llegó a prenderse fuego. Sin embargo, los trabajadores que se encontraban en el juzgado intervinieron y apagaron las llamas con los extintores de las instalaciones. A su llegada los agentes de la Policía Local trasladaron al hombre, que todavía se encontraba consciente, al interior del edificio hasta la llegada de la ambulancia.
Al respecto de las causas de esta temeridad, el hombre estaba en desacuerdo con una sentencia que se tomó sobre su persona. Por el momento, se desconoce la decisión judicial específica que lo motivó a intentar quemarse a lo bonzo. Acto para el que utilizó gasolina, lo que incrementa la gravedad de sus heridas.
El 112 aclaró que los sanitarios lo atendieron en el lugar de los hechos. Posteriormente, la ambulancia se dirigió hacia la unidad especializada de quemados del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Hasta el lugar también se desplazaron los bomberos de la ciudad, para intentar anticipar los movimientos suicidas de este varón.
Suceso similar en Murcia
El pasado mes de enero una persona intentó, de igual manera, quemarse a lo bonzo en la ciudad de Murcia. Se trató de un bombero del Ayuntamiento de Murcia que acudió a la plaza Belluga para prenderse fuego.
Los viandantes que presenciaron el suceso en directo indicaron que el trabajador antiincendios esperó a la llegada de la policía para encender el fuego. Fue durante un momento de tensión en el que los agentes de la Policía Local que se desplazaron hasta la zona le gritaban: "No lo hagas", que surgieron las llamas a sus pies.
Gracias a que portaba un traje ignífugo y a la rápida intervención de los policías que lo redujeron y lo esposaron, no sufrió quemaduras. Fuentes cercanas a la investigación le detallaron a esta redacción que el hombre pretendía visibilizar las malas condiciones laborales de su colectivo.
Fuente: La Opinión de Murcia
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