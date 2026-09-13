Investigan un posible asesinato machista de una mujer en Madrid

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género investiga el posible asesinato machista de una mujer en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Según informa este domingo en su cuenta de X, la institución está recabando datos sobre un presunto asesinato machista perpetrado en la provincia de Madrid.

Fuentes policiales detallan a EFE que se trata de una fallecida en la noche del pasado jueves en el municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes.

De confirmarse la naturaleza machista del asesinato, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 37 en 2026 y a 1.377 desde 2003, cuando se empezaron a recopildar estos datos.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

Noticias relacionadas

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Fuente: El Periódico de España