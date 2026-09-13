En el municipio de Parla
Muere un joven de 24 años tras una agresión con arma blanca en Madrid
Otro hombre de la misma edad ha resultado herido en el tórax y ha sido trasladado en estado potencialmente grave al Hospital Puerta de Hierro
Paula Correa
Un hombre de 24 años ha muerto en la mañana de este domingo tras sufrir una herida profunda en el cuello durante una agresión ocurrida en Parla (Madrid). Otro joven de la misma edad ha resultado herido por arma blanca en el tórax y ha sido trasladado al Hospital Puerta de Hierro.
El suceso ha ocurrido a las 06.35 horas de esta mañana en la esquina de la calle Santo Tomás de Aquino con la calle Macarena, en Parla.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos del SUMMA 112, que han atendido a un hombre de 24 años con una herida profunda en el cuello. El joven ha entrado en parada cardiorrespiratoria y los sanitarios le han practicado durante 40 minutos maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada.
Pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia, no ha sido posible revertir la parada y el SUMMA 112 ha confirmado finalmente su fallecimiento.
Otro joven herido en el tórax
Los sanitarios también han atendido a otro hombre de 24 años que presentaba una herida de arma blanca en la zona izquierda del tórax.
Tras ser estabilizado, ha sido trasladado como potencialmente grave al Hospital Puerta de Hierro.
El SUMMA 112 ha movilizado además hasta el lugar al psicólogo de guardia para atender a los familiares y amigos de la víctima mortal que se encontraban presentes.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar lo ocurrido.
Fuente: El Periódico de España
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