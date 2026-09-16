Sucesos
Detienen a un hombre por matar a otro de un puñetazo en Sevilla
El presunto agresor y el fallecido se enzarzaron en una pelea a finales de agosto en la que la víctima sufrió un fuerte traumatismo craneoencefálico tras "golpearse bruscamente la cabeza contra el suelo"
Carlos Doncel
La Policía Nacional ha detenido a un hombre tras presuntamente matar a otro de un puñetazo en Sevilla. Los hechos ocurrieron a finales del pasado agosto en la zona arbolada ubicada entre la avenida Ronda del Tamarguillo y la calle Esteban Márquez, donde el arrestado agresió supuestamente a la víctima, según han informado este miércoles desde el Cuerpo. A consecuencia del impacto, el otro varón cayó de espaldas y "se golpeó bruscamente la cabeza contra el suelo".
"De la investigación se desprendió que el autor y el fallecido -junto a otras dos personas- se encontraban en el citado enclave cuando se inició una discusión entre ambos, que acabó derivando en una pelea", detallan desde la Policía Nacional. "Consecuencia de esta, la víctima recibió un puñetazo que le hizo caer de espaldas y golpearse bruscamente la cabeza contra el suelo, lo que le provocó a su vez un fuerte traumatismo craneoencefálico".
La víctima fue entonces evacuada a un centro hospitalario de la capital andaluza, donde murió "unos días después" a consecuencia de las heridas sufridas en la agresión. Según estas mismas fuentes oficiales, el fallecido era un varón de mediana edad y origen extranjero, del que no se tenían muchos más datos "al estar recién llegado a España".
"Ante la posible huida del autor por carecer de vínculos en España, se desarrolló una rápida investigación que culminó con la detención del mismo en el barrio de Los Pajaritos de Sevilla por su presunta participación en un delito de homicidio", explican desde el Cuerpo. Tras su arresto, el presunto culpable pasó a disposición judicial, que ha decretado su ingreso en prisión provisional.
Fuente: El Correo de Andalucía
- Multado un conductor de más de 200 euros por echar gasolina 95, que se va a encarecer en las próximas horas, pero no llevar visible la v-19 obligatoria en la gasolinera: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Una constructora asturiana afronta un juicio por más de 93 millones de euros por el supuesto vaciamiento de la empresa
- La congregación de las Dominicas de la Anunciata deja Sama tras 130 años, con la marcha de las últimas monjas que vivían en el colegio: 'Nos da mucha pena
- Luz verde la DGT al papel por el que los nacidos nacidos entre 1956 y 1961 no van a poder renovar el carnet de conducir el próximo año
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de dos cortinas de lujo estilo hotel para el salón: translúcido y con una caída suave
- El adiós a la baliza v-16 llega al Congreso: 'reflexión' la DGT tras la enmienda
- El Ministro del Interior afirma que 'es una prioridad' resolver los problemas con los narcopisos de Mieres
- Hartazgo vecinal con un «after» del centro de Oviedo tras otra intervención de la Policía: 'Es insoportable