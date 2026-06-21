Contenido ofrecido por IES de Llanes.
El IES de Llanes destaca en el ciclo de servicios en Restauración
Contenido ofrecido por CIFP de Mantenimiento
Formación con alta demanda en el mercado laboral
Contenido ofrecido por Facultad Padre OssóAsturias
Facultad Padre Ossó: la formación más completa para asegurar tu futuro profesional
Contenido ofrecido por IES Cangas del NarceaAsturias
Oportunidades formativas en el suroccidente
Contenido ofrecido por IES Valle de TurónAsturias
El IES Valle de Turón se especializa en cuidados, una opción de trabajo cada vez más necesaria
Contenido ofrecido por Centro de Imagen y Sonido de LangreoAsturias
Audiovisual, animación y espectáculos, profesiones de gran futuro
Contenido ofrecido por Universidad de OviedoAsturias
La Universidad de Oviedo: elegir bien hoy para construir el futuro de mañana
Contenido ofrecido por IES Escueltor Juan de VillanuevaAsturias