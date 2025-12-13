Contenido ofrecido por el Ayuntamiento de Ribera de Arriba
"Mi despacho es la calle; sobre la marcha, con lápiz y papel, es como mejor escucho a los vecinos"
Contenido ofrecido por el Ayuntamiento de Ribera de Arriba
"Lo que más me gustaría es que hubiese más gente joven; hay muchas casas vacías"
Contenido ofrecido por el Ayuntamiento de Ribera de ArribaRibera de Arriba
"El Ayuntamiento se preocupa por la gente y escucha sus necesidades"
Contenido ofrecido por el Ayuntamiento de Ribera de ArribaRibera de Arriba
"Creo que a Ribera de Arriba no le falta de nada; pocos pueblos tienen todas las cosas que tenemos aquí"
Contenido ofrecido por el Ayuntamiento de Ribera de ArribaRibera de Arriba
"Tengo unas vistas preciosas, pero no tengo una carretera en condiciones"
Contenido ofrecido por el Ayuntamiento de Ribera de ArribaRibera de Arriba
"Cada vez valoro más el salir de casa y poder caminar tranquilo, sin el ruido de la ciudad"
Contenido ofrecido por el Ayuntamiento de Ribera de ArribaRibera de Arriba
"En Bueño yo no echo en falta nada; el río es lo que más me preocupa"
Contenido ofrecido por el Ayuntamiento de Ribera de ArribaRibera de Arriba
"Lo más especial que tenemos es la Térmica, nos aporta muchas cosas"
Contenido ofrecido por el Ayuntamiento de Ribera de ArribaRibera de Arriba