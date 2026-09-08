En el Día de Asturias
Una autonomía cargada de futuro
Un día grande para todos los asturianos
Asturias, lo que somos y lo que queremos ser
Una flor para la Madre
Real Oviedo, Asturias y más allá
Muchas gracias, Isi
Pixán, el gran divulgador de la canción asturiana
La voz prodigiosa de Asturias
Nacho Fonseca, un fonderu compromisu con Asturies
Esther Fonseca García
Pepe Sierra, un referente social y democrático
Ya ta aquí Sidro
Lo mucho que queda de Maruja Torres
Consuelo Martínez López: la matemática como forma de entender el mundo
Cómo mi madre también adoptó a Asturias
Kawamura, el arte de tender puentes
Saúl, uno de los nuestros
El hombre que nos enseñó que podíamos
Paz Fernández Felgueroso, pura vitalidad y energía
Adolfo, gracias
La Asturias con la que debemos atrevernos a soñar
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