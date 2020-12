Un sistema de superautopistas cósmicas facilitará los vuelos espaciales a máxima velocidad dentro del Sistema Solar en un futuro cercano, además de colaborar en el seguimiento de los objetos ubicados en cercanías de nuestro planeta y que puedan ser potencialmente peligrosos. Así se desprende de un estudio realizado por científicos de la Universidad de California en San Diego, en Estados Unidos, que fue desarrollado en un artículo publicado en la revista Science AdSvances.

De acuerdo a un comunicado, los especialistas descubrieron una nueva red de superautopistas para viajar a través del Sistema Solar mucho más rápido de lo posible actualmente. Las mencionadas rutas logran transportar asteroides y cometas desde la posición de Júpiter hasta Neptuno en un tiempo récord, que se ubica por debajo de una década. Además de emplearse en futuros viajes espaciales a máxima velocidad hacia los lugares más recónditos del Sistema Solar, estas rutas también serán muy útiles para proteger a la Tierra del impacto de objetos cercanos y que puedan resultar una amenaza.

La autopista celestial presenta la forma de una estructura dinámica de rutas conectadas e integradas, conformando una serie de arcos que se extienden desde el cinturón de asteroides hasta Urano. Según los investigadores, la estructura hallada funciona durante algunas décadas, un lapso ínfimo de tiempo en comparación con la dinámica del Sistema Solar. Los especialistas destacaron que los "colectores espaciales" actúan como límites de canales dinámicos que permiten un transporte rápido hacia los confines interiores y exteriores de nuestro sistema planetario.

La influencia de Júpiter

En función de las observaciones realizadas, los científicos descubrieron que las estructuras de arco que caracterizan a estas autopistas cósmicas alcanzan un mayor desarrollo en la zona vinculada a Júpiter, en parte debido a las intensas fuerzas gravitacionales que ejerce dicho planeta. Por ejemplo, los cometas relacionados a Júpiter, que presentan períodos orbitales de 20 años, o los diminutos centauros, que viajan por el Sistema Solar en forma de pequeños cuerpos errantes, son dos ejemplos de estructuras que siguen la lógica de estas superautopistas cósmicas, a escalas de tiempo prácticamente inimaginables.

Dada la velocidad que alcanzan, muchos de estos cuerpos integrados a la autopista celestial terminan colisionando violentamente con Júpiter o, incluso, saliendo despedidos de los límites del Sistema Solar. Para llegar a descubrir estas fantásticas rutas cósmicas, los científicos recopilaron datos numéricos sobre millones de órbitas en nuestro sistema planetario. Aunque se trata de un gran avance, los resultados deben estudiarse aún más en profundidad, por ejemplo para determinar su posible uso por parte de nuevas naves espaciales.

Nuevos conocimientos

Además, es necesario saber más sobre estas autopistas cósmicas para controlar los encuentros entre asteroides y meteoritos, como así también para monitorear la creciente población de objetos artificiales realizados por el ser humano y que se ubican en el área de influencia de la Tierra y la Luna. Según los astrónomos a cargo del estudio, conociendo los detalles de estas increíbles rutas cósmicas ultrarrápidas será posible explicar la aparente naturaleza errática de los cometas y su eventual desaparición.

¿Cuánto tiempo faltará para que podamos apreciar nuevas misiones espaciales que hagan uso de la velocidad de vértigo de estas superautopistas cósmicas? ¿Qué nuevas tecnologías habrá que desarrollar para adaptarse a las características de estas vías ultrarrápidas? ¿Servirán finalmente como un «escudo» contra los distintos objetos que puedan colisionar contra nuestro planeta? Al responder estas preguntas, el ser humano habrá dado otro gran paso en su ambición por conocer en su totalidad el Sistema Solar y cada uno de los objetos y estructuras que lo conforman.

Referencia

The arches of chaos in the Solar System. Natasa Todorovi? et al. Science Advances (2020).DOI:https://doi.org/10.1126/sciadv.abd1313

Foto: Stefan Kunze en Unsplash.